Национальный банк Украины установил на 15 октября 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7514 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 14 копеек.
Гривна ослабла на 14 копеек — официальный курс НБУ на среду
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Официальные курсы
Официальный курс на 15 октября 2025 установлен на таком уровне: 41,7514 гривны за 1 доллар (+0,1412 грн).
Официальный курс евро составит 48,2354 грн за 1 евро (+0,1007 грн).
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии