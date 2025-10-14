Банковская лицензия Revolut в Британии задерживается из-за проблем с контролем рисков

Лондонская компания цифровых финансов Revolut сталкивается с задержками в получении полной банковской лицензии в Британии, поскольку британские регуляторы выражают обеспокоенность по поводу ее возможностей управления рисками на фоне быстрого международного расширения. Об этом пишет Financial Times.

Детали

Financial Times сообщила во вторник, что представители Банка Англии ищут гарантии от Revolut, что компания укрепит свою инфраструктуру управления рисками в соответствии с амбициозными планами глобального роста.

Revolut получила банковскую лицензию Британии с ограничениями в 2024 году, что ознаменовало прогресс на пути к конечной цели размещения на фондовом рынке.

