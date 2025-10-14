Лондонская компания цифровых финансов Revolut сталкивается с задержками в получении полной банковской лицензии в Британии, поскольку британские регуляторы выражают обеспокоенность по поводу ее возможностей управления рисками на фоне быстрого международного расширения. Об этом пишет Financial Times.
Банковская лицензия Revolut в Британии задерживается из-за проблем с контролем рисков
Детали
Financial Times сообщила во вторник, что представители Банка Англии ищут гарантии от Revolut, что компания укрепит свою инфраструктуру управления рисками в соответствии с амбициозными планами глобального роста.
Revolut получила банковскую лицензию Британии с ограничениями в 2024 году, что ознаменовало прогресс на пути к конечной цели размещения на фондовом рынке.
Однако Управление пруденциального регулирования, британский банковский регулятор, сейчас тщательно изучает системы контроля компании как внутри страны, так и на международном уровне.
Регуляторы конкретно оценивают, могут ли механизмы контроля рисков Revolut идти в ногу с ее зарубежным ростом, прежде чем предоставить компании разрешение на работу в качестве полноценного банка в Британии.
