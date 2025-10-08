Revolut выходит на индийский рынок

Британский финтех-гигант Revolut официально начал работу в Индии, сделав первый шаг на один из крупнейших и самых динамичных рынков цифровых платежей в мире. Компания предложит пользователям платежные сервисы, интегрированные с национальной системой UPI. Об этом заявила CEO Revolut India Парома Чаттерджи.

Индийский старт: карта, кошелек и интеграция с UPI

На первом этапе Revolut предложит индийским клиентам предоплаченную карту и цифровой кошелек, которые позволят осуществлять внутренние и международные платежи. Сервис сначала будет доступен для 350 000 пользователей из списка ожидания, а впоследствии — для широкой аудитории.

Ключевым элементом стратегии является интеграция с Unified Payments Interface (UPI) — государственной системой мгновенных платежей, которая является «нервной системой» цифровой экономики Индии. Без поддержки UPI массовое привлечение клиентов в стране практически невозможно. Компания уже получила необходимые лицензии от Резервного банка Индии на предоставление платежных и валютных услуг.

Цель Revolut в Индии амбициозна — привлечь 20 миллионов клиентов к 2030 году, делая ставку на молодую и технологически продвинутую аудиторию.

Беспрецедентная локализация: инвестиции в £40 миллионов

Выход на индийский рынок потребовал от Revolut значительных усилий и инвестиций. Компания потратила более 40 миллионов фунтов стерлингов на адаптацию своей технологической платформы к строгим местным законам о хранении и неприкосновенности данных.

Как отмечает Reuters, Индия стала единственным рынком в мире, где Revolut провел такую глубокую локализацию, что подчеркивает стратегическую важность этого направления для компании.

Часть глобальной экспансии: от США до ОАЭ

Запуск в Индии является частью глобальной стратегии Revolut по диверсификации и выходу на ключевые мировые рынки за пределами Европы. Компания также активно развивает свое присутствие в других регионах:

США: рассматривает возможность приобретения банка и планирует запуск кредитных карт.

ОАЭ: недавно получила предварительное одобрение от местного центробанка на запуск услуг. Интересно, что соучредитель Revolut Николай Сторонский официально сменил свое налоговое резидентство из Великобритании именно на ОАЭ.

Компания, основанная в 2015 году Сторонским (который отказался от гражданства РФ) и украинцем Владом Яценко, в настоящее время имеет более 65 млн пользователей в мире и оценивается в $75 млрд.