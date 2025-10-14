Ощадбанк и Visa запустили Tap to Pay на iPhone: смартфон заменит платежный терминал

Государственный Сбербанк и международная платежная система Visa объявили о запуске в Украине технологии Tap to Pay на iPhone, интегрированной в приложение ОщадPAY. Это решение позволяет предпринимателям принимать бесконтактные платежи без необходимости использования дополнительного оборудования или традиционного POS-терминала, сообщает пресс-служба банка.

Как работает система оплаты

Новая функция превращает совместимый iPhone в полноценное платежное устройство. Бизнес может принимать оплату от всех бесконтактных карт (Visa и Mastercard), а также с цифровых кошельков, включая Apple Pay, просто предлагая клиенту поднести свое устройство или карту с NFC к iPhone продавцу.

Решение использует встроенные функции iPhone для защиты данных. При обработке транзакции Apple не сохраняет номера карт на своих серверах, что гарантирует конфиденциальность как для клиентов, так и для продавцов.

Система также поддерживает ввод PIN-кода для платежей, превышающих предел бесконтактной оплаты.

Чтобы начать работу, предпринимателю необходимо загрузить приложение ОщадPAY на iPhone XS или более позднюю модель с последней версией iOS. Ранее это решение было доступно только для пользователей Android.