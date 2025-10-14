россия наращивает экспорт СПГ с подсанкционного завода, испытывая решительность Трампа

россия усиливает экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с завода Arctic LNG 2, находящегося под санкциями США с 2023 года. По данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, предприятие, похоже, загружает уже десятую партию с конца июня.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Поставки продолжаются, несмотря на санкции.

Продолжение экспорта с завода Arctic LNG 2 происходит на фоне новой волны торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. Однако США в настоящее время воздерживаются от усиления мер против подсанкционного российского СПГ.

Все предыдущие грузы были доставлены либо в единственный порт на юге Китая (Бэйхай), либо на хранилище на Дальнем Востоке россии.

С августа в терминал Бэйхай в Китае прибыло восемь грузов с российским СПГ, что стало первой доставкой в иностранный порт. Выбирая только один порт, имеющий ограниченные международные связи, Пекин предположительно пытается оградить свой основной газовый сектор от возможных санкций или негативной реакции со стороны США.

Проблемы с покупателями

В прошлом году Arctic LNG 2 также произвел восемь партий СПГ, но вынужден был остановить производство в октябре. Причинами были трудности с поиском покупателей — многие импортеры не хотели попадать под гнев Вашингтона — и сезонное нарастание льда вокруг объекта. Тогда СПГ был выгружен на внутренние хранилища в России.

Эта ситуация становится тестом для администрации Трампа, который на этой неделе встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетического обеспечения Украины.