14 октября 2025, 14:56

Цены на серебро бьют рекорды на фоне дефицита

Цена на серебро держится вблизи исторического максимума на фоне беспрецедентного «шорт-сквиза» на рынке в Лондоне и высокого спроса на защитные активы. Острый дефицит физического металла в одном из главных мировых финансовых центров спровоцировал рыночный хаос, вынудив трейдеров прибегать к экстраординарным мерам. Об этом пишет Bloomberg 14 октября.

Цена на серебро держится вблизи исторического максимума на фоне беспрецедентного «шорт-сквиза» на рынке в Лондоне и высокого спроса на защитные активы.

Спотовая цена на серебро в Лондоне достигла рекордной отметки $53,55 за унцию, превзойдя пик, установленный в январе 1980 года, когда братья-миллиардеры Хант пытались монополизировать рынок. Золото также обновило свой исторический максимум, продолжая восьминедельный рост.

Дефицит в Лондоне и охота за слитками

Ключевой причиной рыночной турбулентности стала нехватка физических слитков серебра в Лондоне. Это привело к тому, что цены на лондонском рынке значительно превысили цены в Нью-Йорке, создавая небывалые арбитражные возможности.

Премия (разница в цене) в начале торгов во вторник составляла около $1,6 за унцию, хотя на прошлой неделе достигала $3. Чтобы заработать на этой разнице, некоторые трейдеры начали фрахтовать грузовые места на трансатлантических авиарейсах для перевозки слитков серебра — дорогой способ транспортировки, который обычно используется только для золота.

Ситуацию для продавцов, играющих на понижение («шортистов»), осложняет стоимость заимствования металла. Ставки по кредитам на серебро в Лондоне (lease rates) в прошлую пятницу взлетели до более 30% в месячном измерении, что делает удержание коротких позиций чрезвычайно дорогостоящим.

Причины и прогнозы аналитиков

Дефицит в Лондоне возник из-за нескольких факторов. Во-первых, резкий рост спроса со стороны Индии в последние недели истощил доступные запасы слитков. Во-вторых, ранее в этом году значительные объемы серебра были отправлены в Нью-Йорк из-за опасений, что США могут ввести пошлины на драгоценные металлы. Хотя металлы официально освободили от пошлин в апреле, трейдеры остаются настороженными из-за расследования «Section 232» администрации США в отношении критически важных минералов, к которым относится и серебро.

Мнения аналитиков относительно будущего разделились:

  • Goldman Sachs предупреждает о риске резкой коррекции. Аналитики отмечают, что рынок серебра в девять раз меньше рынка золота и не имеет поддержки со стороны центральных банков. Даже временный отток инвестиций может спровоцировать непропорциональное падение цены.
  • Bank of America, напротив, повысил свой прогноз цены на серебро на конец 2026 года с примерно $44 до $65 за унцию, ссылаясь на устойчивый дефицит на рынке и низкие процентные ставки.

Что такое «шорт-сквиз»?

«Шорт-сквиз» (short squeeze) — это рыночная ситуация, когда цена на актив, против которого играет много трейдеров, начинает стремительно расти, заставляя их нести убытки.

  • Игра на понижение («шорт»): Трейдер занимает актив (например, серебро) и немедленно продает его на рынке, надеясь, что цена упадет. Его цель — позже выкупить этот актив дешевле, вернуть долг и заработать на разнице.
  • Ловушка: Если цена, вопреки ожиданиям, начинает расти, «шортист» оказывается в убыточной позиции.
  • Сквиз (сжатие): Чтобы ограничить свои потери, трейдеры вынуждены срочно выкупать актив на рынке, чтобы вернуть долг. Этот массовый выкуп создает дополнительный спрос, что толкает цену еще выше. Возникает замкнутый круг: рост цены заставляет все больше «шортистов» закрывать свои позиции, что провоцирует еще больший рост. Это и есть «шорт-сквиз».
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
