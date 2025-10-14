Во вторник, 14 октября, мировые цены на нефть откатились назад после небольшого роста. Основные причины падения — неопределенность торговой напряженности между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира, а также заявление Международного энергетического агентства (IEA) об ослаблении фундаментальных показателей рынка. Об этом сообщает Reuters.
Цены на нефть снижаются
Динамика котировок
По состоянию на 11:17 фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,01 (1,6%) до $62,31 за баррель.
Фьючерсы на американскую WTI также снизились на 1,6% ($0,95) до $58,54.
Оба контракта приблизились к пятимесячному минимуму. Падение произошло после небольшого роста на предыдущей сессии.
Аналитики PVM Oil отмечают, что трейдеры находятся в оценке потенциальных последствий: от ближневосточного мирного процесса и атак на нефтяные объекты в Украине и России до возможности нового обострения торговой войны между двумя экономическими гигантами.
Обострение торгового напряжения
Несмотря на заявление министра финансов США Скотта Бессента о намерении президента Дональда Трампа встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее, настроения на рынке ухудшились из-за недавних действий обеих сторон:
- Трамп пригрозил 100% пошлинами на китайский импорт и ограничениями на экспорт программного обеспечения с 1 ноября.
- Пекин расширил экспортный контроль на редкоземельные элементы, а во вторник объявил о санкциях против пяти дочерних американских компаний южнокорейского судостроителя Hanwha Ocean.
Кроме того, США и Китай введут дополнительные портовые сборы для океанских судоходных фирм.
Отчет IEA сигнализирует о слабости
Дополнительное давление на цены оказывает обновленный отчет IEA, опубликованный во вторник. Агентство:
- Повысил прогноз роста мирового предложения нефти в этом году (после решения группы ОПЕК+ увеличить добычу).
- Снизило прогноз роста спроса на нефть, ссылаясь на более сложный экономический фон.
Также о сокращении дефицита предложения на рынке в 2026 году ранее заявила группа ОПЕК+. Снижение бэквордации — ситуации, когда цена нефти с немедленной поставкой выше, чем на будущие поставки — указывает на то, что инвесторы воспринимают ближайшее предложение как достаточное. Это приводит к уменьшению премии, которую трейдеры готовы платить за получение нефти «здесь и сейчас».
