Цены на нефть снижаются

Во вторник, 14 октября, мировые цены на нефть откатились назад после небольшого роста. Основные причины падения — неопределенность торговой напряженности между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира, а также заявление Международного энергетического агентства (IEA) об ослаблении фундаментальных показателей рынка. Об этом сообщает Reuters.

Динамика котировок

По состоянию на 11:17 фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,01 (1,6%) до $62,31 за баррель.

Фьючерсы на американскую WTI также снизились на 1,6% ($0,95) до $58,54.

Оба контракта приблизились к пятимесячному минимуму. Падение произошло после небольшого роста на предыдущей сессии.

Аналитики PVM Oil отмечают, что трейдеры находятся в оценке потенциальных последствий: от ближневосточного мирного процесса и атак на нефтяные объекты в Украине и России до возможности нового обострения торговой войны между двумя экономическими гигантами.

Обострение торгового напряжения

Несмотря на заявление министра финансов США Скотта Бессента о намерении президента Дональда Трампа встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее, настроения на рынке ухудшились из-за недавних действий обеих сторон:

Трамп пригрозил 100% пошлинами на китайский импорт и ограничениями на экспорт программного обеспечения с 1 ноября.

Пекин расширил экспортный контроль на редкоземельные элементы, а во вторник объявил о санкциях против пяти дочерних американских компаний южнокорейского судостроителя Hanwha Ocean.

Кроме того, США и Китай введут дополнительные портовые сборы для океанских судоходных фирм.

Отчет IEA сигнализирует о слабости

Дополнительное давление на цены оказывает обновленный отчет IEA, опубликованный во вторник. Агентство:

Повысил прогноз роста мирового предложения нефти в этом году (после решения группы ОПЕК+ увеличить добычу).

Снизило прогноз роста спроса на нефть, ссылаясь на более сложный экономический фон.

Также о сокращении дефицита предложения на рынке в 2026 году ранее заявила группа ОПЕК+. Снижение бэквордации — ситуации, когда цена нефти с немедленной поставкой выше, чем на будущие поставки — указывает на то, что инвесторы воспринимают ближайшее предложение как достаточное. Это приводит к уменьшению премии, которую трейдеры готовы платить за получение нефти «здесь и сейчас».