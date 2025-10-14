Цены на нефть снижаются

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 октября 2025, 14:35 Читати українською

Цены на нефть снижаются

Во вторник, 14 октября, мировые цены на нефть откатились назад после небольшого роста. Основные причины падения — неопределенность торговой напряженности между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира, а также заявление Международного энергетического агентства (IEA) об ослаблении фундаментальных показателей рынка. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 14 октября, мировые цены на нефть откатились назад после небольшого роста.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Динамика котировок

По состоянию на 11:17 фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,01 (1,6%) до $62,31 за баррель.

Фьючерсы на американскую WTI также снизились на 1,6% ($0,95) до $58,54.

Оба контракта приблизились к пятимесячному минимуму. Падение произошло после небольшого роста на предыдущей сессии.

Аналитики PVM Oil отмечают, что трейдеры находятся в оценке потенциальных последствий: от ближневосточного мирного процесса и атак на нефтяные объекты в Украине и России до возможности нового обострения торговой войны между двумя экономическими гигантами.

Обострение торгового напряжения

Несмотря на заявление министра финансов США Скотта Бессента о намерении президента Дональда Трампа встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее, настроения на рынке ухудшились из-за недавних действий обеих сторон:

  • Трамп пригрозил 100% пошлинами на китайский импорт и ограничениями на экспорт программного обеспечения с 1 ноября.
  • Пекин расширил экспортный контроль на редкоземельные элементы, а во вторник объявил о санкциях против пяти дочерних американских компаний южнокорейского судостроителя Hanwha Ocean.

Кроме того, США и Китай введут дополнительные портовые сборы для океанских судоходных фирм.

Отчет IEA сигнализирует о слабости

Дополнительное давление на цены оказывает обновленный отчет IEA, опубликованный во вторник. Агентство:

  • Повысил прогноз роста мирового предложения нефти в этом году (после решения группы ОПЕК+ увеличить добычу).
  • Снизило прогноз роста спроса на нефть, ссылаясь на более сложный экономический фон.

Также о сокращении дефицита предложения на рынке в 2026 году ранее заявила группа ОПЕК+. Снижение бэквордации — ситуации, когда цена нефти с немедленной поставкой выше, чем на будущие поставки — указывает на то, что инвесторы воспринимают ближайшее предложение как достаточное. Это приводит к уменьшению премии, которую трейдеры готовы платить за получение нефти «здесь и сейчас».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами