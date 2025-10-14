Мировые рынки замерли в ожидании выступления главы ФРС и отчетов банков США

Мировые фондовые рынки во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед ключевым выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и началом сезона отчетности крупных американских банков. Доллар США остается стабильным, в то время как драгоценные металлы держатся вблизи рекордных максимумов. Об этом пишет WSJ 14 октября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Падение в Азии и Европе

Японский индекс Nikkei упал на 2,6%, что стало самым большим дневным падением с 11 апреля, на фоне внутренней политической неопределенности. Это связано с выходом партии Комейто из правящей коалиции, что затрудняет назначение нового премьер-министра.

Южнокорейский Kospi снизился на 0,6% после того, как Пекин внес пять дочерних компаний южнокорейского судостроителя в свой санкционный список.

Акции в материковом Китае также закрылись в минусе из-за фиксации прибыли инвесторами и сохранения торговой напряженности с США.

В Европе общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,7% вскоре после открытия. Акции Ericsson выросли на 13% благодаря отчетности, превзошедшей прогнозы, в то время как бумаги французской Michelin упали после ухудшения прогноза. Британский FTSE 100 потерял 0,3%, а доходность 10-летних государственных облигаций упала до месячного минимума на фоне слабых данных с рынка труда.

Осторожные торги в США

Американские инвесторы возвращаются к торгам после длительных выходных. Фьючерсы на ключевые фондовые индексы указывают на снижение на открытии:

S&P 500: -0,7%.

Dow Jones: -0,5%.

Nasdaq: -0,9%.

Главным событием дня является выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодной встрече Национальной ассоциации бизнес-экономики. Инвесторы будут внимательно слушать его комментарии, чтобы уловить намеки на будущие темпы снижения процентных ставок. Также во вторник свои финансовые результаты обнародуют гиганты Уолл-стрит: JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citi и BlackRock.

На фоне ожиданий доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,031%.

Золото на максимумах, нефть дешевеет

Цены на золото держатся выше отметки $4100 за унцию, оставаясь вблизи рекордных максимумов, достигнутых на фоне торгового конфликта США и Китая, что повышает спрос на безопасные активы. Спотовая цена на золото составляет $4110,34 за унцию, а фьючерсы торгуются на уровне $4136,20. Серебро также находится вблизи рекордных значений на уровне $50,51 за унцию.

Зато цены на нефть упали более чем на 1%. Стоимость нефти марки Brent снизилась до $62,26 за баррель, а WTI — до $58,06.