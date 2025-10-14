Мировые рынки замерли в ожидании выступления главы ФРС и отчетов банков США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 октября 2025, 13:44 Читати українською

Мировые рынки замерли в ожидании выступления главы ФРС и отчетов банков США

Мировые фондовые рынки во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед ключевым выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и началом сезона отчетности крупных американских банков. Доллар США остается стабильным, в то время как драгоценные металлы держатся вблизи рекордных максимумов. Об этом пишет WSJ 14 октября.

Мировые фондовые рынки во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед ключевым выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и началом сезона отчетности крупных американских банков.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Падение в Азии и Европе

Японский индекс Nikkei упал на 2,6%, что стало самым большим дневным падением с 11 апреля, на фоне внутренней политической неопределенности. Это связано с выходом партии Комейто из правящей коалиции, что затрудняет назначение нового премьер-министра.

Южнокорейский Kospi снизился на 0,6% после того, как Пекин внес пять дочерних компаний южнокорейского судостроителя в свой санкционный список.

Акции в материковом Китае также закрылись в минусе из-за фиксации прибыли инвесторами и сохранения торговой напряженности с США.

В Европе общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,7% вскоре после открытия. Акции Ericsson выросли на 13% благодаря отчетности, превзошедшей прогнозы, в то время как бумаги французской Michelin упали после ухудшения прогноза. Британский FTSE 100 потерял 0,3%, а доходность 10-летних государственных облигаций упала до месячного минимума на фоне слабых данных с рынка труда.

Осторожные торги в США

Американские инвесторы возвращаются к торгам после длительных выходных. Фьючерсы на ключевые фондовые индексы указывают на снижение на открытии:

  • S&P 500: -0,7%.
  • Dow Jones: -0,5%.
  • Nasdaq: -0,9%.

Главным событием дня является выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодной встрече Национальной ассоциации бизнес-экономики. Инвесторы будут внимательно слушать его комментарии, чтобы уловить намеки на будущие темпы снижения процентных ставок. Также во вторник свои финансовые результаты обнародуют гиганты Уолл-стрит: JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citi и BlackRock.

На фоне ожиданий доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,031%.

Золото на максимумах, нефть дешевеет

Цены на золото держатся выше отметки $4100 за унцию, оставаясь вблизи рекордных максимумов, достигнутых на фоне торгового конфликта США и Китая, что повышает спрос на безопасные активы. Спотовая цена на золото составляет $4110,34 за унцию, а фьючерсы торгуются на уровне $4136,20. Серебро также находится вблизи рекордных значений на уровне $50,51 за унцию.

Зато цены на нефть упали более чем на 1%. Стоимость нефти марки Brent снизилась до $62,26 за баррель, а WTI — до $58,06.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами