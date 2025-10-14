Кабинет Министров установил новые цены на газ для производства электроэнергии до 31 марта 2026 года. Об этом говорится в постановлении правительства № 1306 от 10 октября.
Кабмин повысил цену газа для производителей электричества
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Так, газ для теплоэлектроцентралей, производящих электричество в теплофикационном цикле, обойдется в 21 тыс. грн за 1 тыс. кубометров; для ТЭЦ и ТЭС, производящих электричество в конденсационном цикле — 16 тыс. грн.
Для газотурбинных и газопоршневых установок, производящих исключительно электричество, цена газа составит 16 тыс. грн; для аналогичных установок, производящих тепло и электричество в комбинированном цикле — 21 тыс. грн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1