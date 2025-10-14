Кабмин повысил цену газа для производителей электричества

Кабинет Министров установил новые цены на газ для производства электроэнергии до 31 марта 2026 года. Об этом говорится в постановлении правительства № 1306 от 10 октября.

Подробности

Так, газ для теплоэлектроцентралей, производящих электричество в теплофикационном цикле, обойдется в 21 тыс. грн за 1 тыс. кубометров; для ТЭЦ и ТЭС, производящих электричество в конденсационном цикле — 16 тыс. грн.

Для газотурбинных и газопоршневых установок, производящих исключительно электричество, цена газа составит 16 тыс. грн; для аналогичных установок, производящих тепло и электричество в комбинированном цикле — 21 тыс. грн.