За время войны малый бизнес получил кредиты на 340 млрд грн по программе «5-7-9%»

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» представители микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 433 льготных кредита на общую сумму 1,2 млрд грн, в частности, от банков государственного сектора экономики — 299 кредитов на 0,7 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Подробности

С начала 2025 года по программе 5−7−9 предприниматели получили 21665 кредитов на 63,3 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 15036 кредитов на 31,4 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 91 300 кредитов на 339,8 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 66 898 кредитов на 173,1 млрд грн), из которых по состоянию на 13 октября текущего года:

50,32 млрд грн — на инвестиционные цели;

77,68 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

47,27 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

48,95 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

3,21 млрд грн — на финансирование энергосервиса;

56,85 млрд грн — на антивоенные цели;

43,76 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта Программы подписано 126 122 кредитных договора на 429,4 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 87 374 договора на 199,8 млрд гривен.