Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру в двух областях

В течение суток российские войска снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что энергетики уже работают по устранению последствий обстрелов и возобновлению функционирования поврежденных объектов.

Кроме того, на 14 октября в Черниговской области продолжают действовать ограничения на потребление электроэнергии.

В Минэнерго отметили, что, несмотря на атаки, подготовка к зимнему сезону продолжается: выполняются ремонтные и восстановительные работы, формируются запасы ресурсов и усиливается защита критической инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойную поставку света и тепла населению.

Читайте также: В Минэнерго отрицают, что отопительный сезон начнется 1 ноября

Напомним

Минфин писал, что в ночь на 12 августа российские войска атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. Повреждения получили объекты энергетики в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.