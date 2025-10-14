Multi от Минфин
14 октября 2025, 11:42

Google вкладывает $15 млрд в гигантский ИИ-хаб в Индии, что станет рекордной инвестицией

Компания Google объявила о намерении инвестировать $15 миллиардов в течение пяти лет в создание дата-центра для искусственного интеллекта в индийском штате Андхра-Прадеш. Это крупнейшая инвестиция технологического гиганта в самой густонаселенной стране мира. Об этом сообщает Reuters 14 октября.

Компания Google объявила о намерении инвестировать $15 миллиардов в течение пяти лет в создание дата-центра для искусственного интеллекта в индийском штате Андхра-Прадеш.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Новый объект станет частью глобальных усилий компании по расширению инфраструктуры для ИИ, на которую Google в этом году планирует потратить около $85 миллиардов.

Крупнейший ИИ-центр за пределами США

По словам генерального директора Google Cloud Томаса Куриана, новый дата-центр станет крупнейшим инвестиционным проектом компании в сфере ИИ за пределами Соединенных Штатов. «Это часть глобальной сети ИИ-центров в 12 разных странах», — отметил он.

  • Расположение: Кампус дата-центра будет построен в портовом городе Вишакхапатнам.
  • Мощность: Начальная мощность объекта составит 1 гигаватт, с планами дальнейшего расширения до «нескольких гигаватт».
  • Рабочие места: По оценкам местных властей, проект должен создать 188 000 рабочих мест.

Инвестиции будут распределены на следующие пять лет.

Конкуренция за ключевой рынок

Индия, где почти миллиард пользователей имеют доступ к интернету, является ключевым рынком роста для материнской компании Google, Alphabet Inc. Сервис YouTube имеет в стране наибольшее количество пользователей, а операционная система Android доминирует на рынке смартфонов.

Конкуренция за индийский рынок чрезвычайно высока. Такие гиганты, как Microsoft и Amazon, уже вложили миллиарды долларов в строительство собственных дата-центров в Индии.

Несмотря на значительные возможности, Google сталкивается в Индии и с вызовами, в частности с многочисленными антимонопольными расследованиями и судебным иском в отношении политики ИИ на YouTube.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
