США обвинили Китай в попытке обрушить мировую экономику

Министр финансов США Скотт Бессент выступил с резкой критикой в адрес Китая, заявив, что Пекин сознательно пытается навредить мировой экономике. По его словам, действия Китая являются признаком слабости собственной экономики, которую он охарактеризовал как находящуюся в рецессии. Об этом сообщает Financial Times.

Это заявление стало очередным витком напряженности в торговом противостоянии двух крупнейших экономик мира, которое обострилось после решения Китая ограничить экспорт стратегически важных редкоземельных металлов.

Резкая критика из Вашингтона

Скотт Бессент считает, что ограничения на экспорт редкоземельных металлов, введенные Пекином, являются свидетельством глубоких внутренних проблем. «Это признак того, насколько слаба их экономика. Они хотят потянуть за собой вниз всех остальных», — заявил министр.

Он также выразил сомнение в бизнес-модели Китая, назвав ее «ленинистской», по которой «вредить своим клиентам — хорошая идея». По оценке Бессента, китайская экономика находится «в состоянии рецессии, если не депрессии», и пытается спасти ситуацию за счет экспорта, что, по его мнению, только ухудшит позиции КНР в мире.

Хроника эскалации и ответ Пекина

Новый этап конфликта начался 9 октября, когда Китай ввел жесткий контроль над экспортом редкоземельных металлов, ссылаясь на национальную безопасность. Эти материалы имеют критически важное значение для производства полупроводников, электромобилей и оборонных технологий.

В ответ президент США Дональд Трамп 10 октября объявил о введении дополнительных 100% пошлин на все китайские товары с 1 ноября. Это решение вызвало резкий обвал на мировых фондовых рынках. Позже Трамп попытался успокоить рынки, заявив, что США «хотят помочь Китаю, а не вредить».

Со своей стороны, Министерство торговли Китая заявило, что страна не боится торговой войны и готова «бороться до конца», однако оставляет «двери для переговоров открытыми».