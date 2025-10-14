С января по сентябрь 2025 украинцы приобрели 14684 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Укравтопром.
Авто из Китая: что выбирают украинцы в этом году
Подробности
Из этого количества: новых — 12064 ед. (+39%); б/у — 2620 ед. (-8%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 87%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения
- BYD Song Plus — 2014 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.Unyx — 1599 ед.;
- HONDA eNS1 — 992 ед.;
- ZEEKR 7X — 726 ед.;
- BYD Sea Lion 07 — 618 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая.
- ZEEKR 001 — 263 ед.;
- ZEEKR 7X — 143 ед.;
- POLESTAR 2 — 138 ед.;
- BYD Song Plus — 135 ед.;
- AUDI Q4 — 134 ед.
