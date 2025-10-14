Овощи дешевеют, но хлеб может подорожать еще на 5-10%

В сентябре в Украине снизились цены на продукты питания благодаря сезонному падению цен на овощи и фрукты, при этом, учитывая качество пшеницы из нового урожая, хлеб до конца года может существенно подорожать.

В прошлом месяце инфляция замедлилась до 11,9% в годовом исчислении (против 13,2% в августе). При этом потребительские цены снова начали расти (на 0,3% в месяц), хотя в августе и июле они снижались. В то же время произошло заметное снижение цен на продукты, что связано со сбором урожая.

По данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре снизились на 0,8%. Больше всего — на 11,8% и 10,6% — подешевели фрукты и овощи. На 2,9−1,3% снизились цены на яйца, сахар и рис. Вместе с тем на 4−0,7% выросли цены на сало, подсолнечное масло, рыбу, кисломолочную продукцию, мясо, безалкогольные напитки, хлеб, масло.

«В последние месяцы потребительская инфляция ожидаемо закрепилась на траектории устойчивого снижения. Ее замедление наблюдалось по широкому перечню составляющих, а фактическая траектория была ниже прогнозной», — отмечают в НБУ.

Регулятор объясняет, что цены ушли вниз благодаря высокому урожаю, а также вследствие непригодности некоторой продукции к длительному хранению из-за ее низкого качества.

Что происходит на рынке молока и мяса

По данным Госстата, мясо и мясопродукты за месяц подорожали на 1,2%, а за год — на 24%.

«Ощущается сокращение поголовья, особенно в хозяйствах населения. Некоторые фермы в прифронтовых регионах могли быть разрушены или потеряли возможность функционирования. Также фактор кормов остается важным и чувствительным для ценообразования. Увеличение стоимости может замедлиться, однако перед праздниками спрос снова увеличится, что также повлияет на цену. В 2025 году мясные продукты в среднем подорожали на 20−30%», — говорит аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

По данным Ассоциации «Свиноводы Украины», предварительные данные таможенной статистики свидетельствуют, что импорт охлажденного и мороженого мяса свиней в сентябре превысил 6 тыс. т. Это на 31% больше, чем завезли месяцем ранее, и является максимальным показателем с января 2022 года. Такие объемы импорта связывают с высокими ценами на свинину в Украине. В то же время, какими будут цены на внутреннем рынке, специалисты не берутся прогнозировать из-за нестабильной ситуации. Скажем, в начале октября в Харьковской области рф уничтожила свиноферму, тогда погибло примерно 13 тыс. животных.

Несмотря на то, что яйца в сентябре несколько подешевели, за год цены на них выросли на 50,9%. «Летом цены на яйца немного снижались, но существенно. До 55 грн/десяток. Предложения на рынке достаточно, дефицит не ощущался. Основная причина удорожания — постепенное повышение стоимости кормов», — говорит Максим Гопка.

Что касается молока, то в сентябре и первой половине октября цены на внутреннем рынке были стабильными. По данным аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, рост цены на молоко сдерживался, поскольку предложение превышало спрос.

«Молокоперерабатывающие предприятия работали на склад с середины августа после приостановки молочного экспорта в ЕС после исчерпания квот. В то же время спрос на внутреннем рынке остается медленным вследствие уменьшения количества потребителей и сокращения покупательной способности населения. Продажи молочных продуктов в супермаркетах растут только при проведении акционных скидок. Так что, теперь склады в Украине почти полностью заполнены биржевыми товарами, что давит на цены на молоко», — говорит он.

По мнению аналитика, ситуация может измениться после подписания новых квот на экспорт молочной продукции в ЕС для украинских компаний. Ожидается возобновление молочного экспорта в ЕС 28 октября.

Овощи продолжат дешеветь

В октябре сезонные овощи будут дешеветь, поскольку сбор урожая продолжается. «По нашему мнению, в текущем сезоне более или менее успешно сложилась ситуация для производства овощей. Существенных природных катаклизмов не было, так что фермеры, в принципе, собрали запланированные объемы, — говорит эксперт EastFruit Александр Хорев.

Он отмечает, что сезон сбора еще не завершен. Собирают корнеплоды — свеклу и морковь, некоторые хозяйства еще не начинали собирать позднюю капусту.

«Традиционно, в этот период мы получаем на рынке повышенное предложение. Это потому, что не вся продукция отличного качества, которую можно хранить до весны следующего года, ее нужно реализовать как можно быстрее. На данный момент уже все овощи борщового набора стоят на 20−40% меньше, чем в прошлом году», — отмечает эксперт.

По его словам, также продолжается сезон сбора яблок. Площади под фруктовыми садами во время войны не увеличиваются, но качество насаждений в этом году лучше, чем в прошлом, поэтому урожай также ожидается выше.

Что происходит с ценами на хлеб

Хлеб и хлебопродукты за месяц выросли в цене на 0,7% и 0,8% соответственно. По сравнению с сентябрем прошлого года, подорожание составило 13,4% и 16,9%. По словам первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, до конца года они могут подорожать еще на 5−10%.

«Увеличение цены вызвано ростом себестоимости производства хлеба, в частности, рост цен на сырье, муку, особенно ржаную, энергоносители, логистику, затраты на оплату труда и прочее», — объясняет он.

Проблема также в том, что урожай пшеницы в этом году хуже по качеству, чем в прошлом. То есть значительная часть зерна не подходит для производства муки.

«Потребность отрасли — около 2,5 млн тонн. Собрали около 6 млн тонн пшеницы 1, 2, 3 класса. Основу формирует 1−2-й класс, а его собрали 1,7 млн тонн. Так что надо смотреть переходные остатки зерна и контролировать экспорт для того, чтобы хватило для внутреннего рынка», — говорит Дученко.

Несколько лет подряд есть проблема также с ржаной мукой — в прошлом сезоне ее даже пришлось импортировать, что сказалось на цене на ржаной хлеб. В этом году собранное количество ржи равняется внутреннему потреблению, но не все зерно соответствует качественным показателям для хлебопечения.

В сентябре в Украине стартовал сезон сахароварения. По данным Укрсахар, из нового урожая произведут около 1,5 млн тонн сахара. Это примерно на 300 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем сезоне, однако достаточно для внутреннего рынка, который после начала полномасштабного вторжения оценивают в 900 тыс. тонн. При стабильной ситуации в энергетике, цены на сахар останутся без изменений.

Мониторинг «Минфина»: продуктовый набор подешевел

Минфин регулярно ведет собственный мониторинг цен на пищевые продукты в розничной торговле. Поэтому может сравнить, как в действительности меняется стоимость продуктовой корзины и как эти цифры соотносятся с данными официальной статистики.

Для расчета среднего бюджета на еду «Минфин» ориентируется на список основных продуктов, составленный аналитиками picodi.com, исходя из норм рационального питания.

В него входят:

молоко — 10 литров;

хлеб — 10 буханок;

рис — 1,5 килограмма;

творог — 1 килограмм;

мясо — 6 килограммов;

фрукты — 6 килограммов;

овощи — 8 килограммов;

яйца — 20 штук.

В сентябре цены были следующими:

10 литров молока — 510 грн;

10 буханок хлеба — 436,7 грн;

1,5 килограмма риса — 86,6 грн;

килограмм творога — 314,8 грн;

6 килограммов мяса (куриного филе) — 1 346,52 грн;

6 килограммов фруктов (яблок) — 273,06 грн;

8 килограммов овощей (4 килограмма картофеля, по килограмму моркови, капусты, свеклы и лука) — 114,28 грн;

20 яиц — 135,8 грн.

Всего — 3 214,75 грн, что на 666,49 грн меньше, чем в августе. Такое существенное снижение цен произошло в первую очередь благодаря резкому снижению цен на овощи и фрукты. Скажем, яблоки за месяц подешевели почти в два раза. Если в августе набор месячный набор стоил 429 грн, то в сентябре — 273 грн. В январе такой набор стоил чуть больше 3 тыс. грн.