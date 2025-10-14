Экономика Украины уперлась в потолок: остается ли шанс на ее развитие

Эксперты убеждены, что экономика Украины уперлась в потолок, а низкие показатели роста ВВП подтверждают этот тезис. Почему так происходит и какие факторы дают надежду на урегулирование ситуации, рассказывает «Минфин».

В прошедшие два года после шока начала полномасштабной войны ВВП медленно восстанавливался. Так, в 2023 году отечественная экономика выросла на 5,3%, а по итогам 2024 года — на 2,9%. По итогам первого квартала, ВВП вырос на скромные 1,3%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А финансовые институты и частные эксперты один за другим начали ухудшать свои экономические прогнозы для Украины.

Летом свой прогноз роста экономики по итогам года пересмотрел Нацбанк. Сначала регулятор оценивал этот показатель на уровне 3,6%, весной уже снизил его до 3,1%, а летом — до 2,1%. Минэкономики считает, что отечественная экономика в этом году вырастет на 2%, прогноз снижен с предыдущих 2,7%. Аналогичную цифру роста — 2% — называет Институт экономических исследований. ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год с 3,3 до 2,5%.

В предыдущие годы рост оставался ощутимым благодаря сочетанию нескольких факторов — низкой сравнительной базы после обвала в 2022 году, международной поддержки и бюджетных стимулов. Но достаточно ли их, чтобы и дальше подпитывать экономический рост?

Какие сектора тянут экономику на дно

По итогам первого полугодия, промышленное производство снизилось на 3,9%. Хотя в 2023 и 2024 годах оно росло на 6,8% и 4,6% соответственно. Особенно острой оказалась ситуация в добыче каменного и бурого угля, где падение достигло 36,6%. Здесь важную роль сыграла остановка добычи угля возле Покровска из-за приближения зоны боевых действий. Существенное падение также зафиксировано в нефтегазодобывающей отрасли — минус 11,2%.

«Последнее обострило потребность в закупке импортного топлива на финише подготовки к отопительному сезону, а также привело к проблемам в смежной отрасли нефтепереработки, которая просела на 16,6%», — уточнил Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

По его данным, полномасштабная война привела к потере почти трети промышленного производства Украины. Восстановление, которое наблюдалось в 2023—2024 годах, позволило частично компенсировать предыдущие потери, однако в 2025 году темпы роста остаются неустойчивыми из-за ряда структурных рисков и рисков безопасности.

Забуксовал и один из локомотивов отечественной экономики — аграрный сектор. Нынешние его объемы производства на 8,4% меньше, по сравнению с январем-августом прошлого года. В частности, на 9,7% снизилось растениеводство, и на 4,9% — животноводство.

Из-за худших погодных условий снизилась урожайность кукурузы и пшеницы, последней сразу на 17%. Дополнительно усложняет ситуацию приближение зоны боевых действий. Как следствие — агропроизводство в Донецкой области сократилось почти на половину, на втором месте по падению — Херсонская область — почти 28%.

Неоднозначные показатели демонстрирует и строительная отрасль. Формально за первое полугодие она выросла — на 2,4%. Однако темпы роста резко снизились: в 2023 году было 25%, а в 2024 году — 18,6%.

На эти показатели существенно повлияло снижение объемов строительства инженерной инфраструктуры (на 8,7%, по сравнению с предыдущим годом). В то же время и в строительстве жилья ситуация оставляет желать лучшего. По оценкам ЛУН, за первое полугодие в эксплуатацию было введено 51,5 тыс. квартир, что на 6,7% меньше к предыдущему году. Единственное, что поддерживает сектор, — коммерческое строительство, которое, по сравнению с показателями прошлого года, прибавило 26%.

При этом розничная торговля, которая задавала темп развития экономики, продолжает расти, но демонстрирует более скромные показатели. По итогам первых 5 месяцев этого года, она выросла на 5,5%, хотя за аналогичный период прошлого года ее темпы превышали 16%.

Покупательная активность значительно ухудшает показатели торгового баланса Украины. По итогам первого полугодия, импорт товаров в Украину достиг $38,3 млрд, что почти на 15% больше, чем год назад. При этом экспорт сократился на 4% — до $20 млрд. Как следствие — отрицательное сальдо внешней торговли составляет $18,3 млрд. За аналогичный период прошлого года оно составило $12,5 млрд и, как отмечают специалисты Национального института стратегических исследований, уже эти показатели были рекордными.

Кроме традиционно большого объема закупки энергоносителей, на торговый баланс существенно повлиял завоз автомобилей. Уже в прошлом году их было импортировано на $3,9 млрд. Это больше, чем стоимость всей пшеницы, которая импортировалась из Украины, и в два раза превышает продажу за границу железной руды. Сейчас около половины всех проданных авто — электрокары, популярности которых способствуют льготы на импорт, действующие до начала следующего года.

Почему возник потолок экономики

Перечень причин, тормозящих рост ВВП Украины, назывался уже экспертами не раз:

продолжение боевых действий,

российские атаки по производственным мощностям, энергетике и инфраструктуре,

нехватка работников из-за мобилизации и миграции,

логистические проблемы, в том числе из-за блокировки морских путей.

В то же время существуют и дополнительные факторы, которые не лежат на поверхности, но имеют фундаментальное значение для экономической ситуации. По мнению старшего экономиста Центра экономической стратегии Натальи Колесниченко, в настоящее время в государстве возникли неблагоприятные условия для роста как спроса, так и предложения.

«Наращивание предложения ограничено тем, что существующие производственные мощности предприятий уже сейчас используются почти на том уровне, который был до полномасштабного вторжения. Например, промышленные предприятия по состоянию на начало третьего квартала используют производственные мощности на около 65%, и это тот уровень, который наблюдался в начале 2021 года», — отмечает она. В то же время, добавляет эксперт, нужно понимать, что этот уровень достигнут из-за значительных потерь мощностей на оккупированных территориях.

«Спрос, по оценкам предприятий, также практически восстановился до довоенного уровня, и это касается как внутреннего спроса, так и экспортных заказов. В целом значительная часть предприятий промышленности оценивает спрос, который у них есть, как нормальный», — говорит Колесниченко.

Она обращает внимание, что доля тех предпринимателей, которые оценивают спрос как слабый, сейчас даже ниже, чем была в 2021 году. То же касается и доли тех, кто жалуется на ограниченный доступ к банковскому финансированию или нехватку оборотных средств. «Это все свидетельствует о том, что экономика сейчас близка к своему потенциальному уровню», — заключает старший экономист ЦЭС.

Оружие, как фактор роста

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук убежден, что даже во время войны есть положительные сдвиги. «Спрос со стороны сектора безопасности и обороны стимулирует научно-технологический прогресс, и в отдельных секторах и отраслях мы сейчас вышли на передовые позиции этого технологического прогресса. Очень важно правильно воспользоваться этими преимуществами», — отмечает он.

По оценкам советника Президента Александра Камышина, в 2023 году сектор обороны составлял 1,5% ВВП, а в 2024 году его вес вырос до 3%. Ожидается, что в дальнейшем этот рост будет продолжаться.

В 2022 году производственные возможности ВПК были на уровне $1 млрд долларов, в 2023 году производство оружия достигло $3 млрд, а в 2024 году — уже $10 млрд, приводят данные в Украинском институте будущего. В настоящее время производственная способность украинского ВПК составляет $35 млрд, сообщает народный депутат Игорь Копытин. По словам же Президента Владимира Зеленского, в следующем году такого размера достигнет объем потенциала производства только дронов и ракет, без учета других видов вооружений.

В то же время здесь следует учитывать, что должностные лица говорят именно о потенциале производства. На сколько он будет реализован, будет зависеть от финансирования — в первую очередь внешнего.

«Производство оружия является закрытой информацией, поэтому мы можем опираться только на официальные заявления, в которых указывается, что в 2025 году у нас потенциал $35 млрд. Потенциально в условиях роста экономики сектор может занять 10%+ ВВП. В условиях войны эта доля может быть чуть ли не в два раза больше, но она нуждается в инвестициях», — отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Удастся ли вернуть довоенный ВВП

Учитывая обвал экономики в первый год полномасштабной войны и последующий умеренный рост, по итогам этого года, ВВП Украины будет оставаться ориентировочно на 21% ниже, чем по итогам 2021 года.

Для того чтобы вернуться на тот уровень, рост экономики должен составлять 4,9% в течение следующих 5 лет.

Ничего фантастического в таких цифрах нет. В начале нулевых, до глобального финансового кризиса, экономика Украины росла даже более быстрыми темпами.

Такой бум могут обеспечить внешние инвестиции и евроинтеграционные процессы. Некий послевоенный план Маршалла для Украины. Но его нет. И я не вижу, кроме потенциально замороженных средств, стимулов, на которые согласятся солидарно идти европейцы", — отмечает Шевчишин.

Сергей Николайчук обращает внимание на то, что рост ВВП ускорится в случае нормализации условий функционирования экономики, что существенно высвободит производительные силы и повысит их эффективность. Также он возлагает надежду на евроинтеграционный процесс и реформу в финансовом секторе, которые позволят более эффективно использовать капитал, имеющийся внутри страны.

Неожиданно во время войны и замедления экономического роста пошел вверх объем корпоративных инвестиций. За первое полугодие объемы капитальных инвестиций увеличились на 22,4%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув $6,7 млрд.

Самый большой рост капитальных инвестиций демонстрируют аграрии — на 46,6% г/г. В промышленности рост составляет 32,1%, а в транспортно-логистическом комплексе — 12,3%. Упомянутый выше рост на 26% в строительстве коммерческой недвижимости связан именно с этим процессом.

Как отмечают в ЦЭС, такой рост инвестиций можно объяснить недокредитованностью в предыдущие два года, а также низкой сравнительной базой.

Еще больше ускорить инвестиции можно будет в случае направления в кредиты большей доли средств, хранящихся в банках. Как отмечает бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, инвестиции в Украину существенно отстают от темпов роста сбережений. «Делайте из сбережений инвестиции, и „потолок“ будет двигаться», — отмечает он.

Нынешний инвестиционный «бум» — это в первую очередь заявка на будущий экономический рост. Рассчитывать же на стабильное быстрое развитие при продолжении боевых действий не приходится. Одни только удары по энергетике могут снизить ВВП ориентировочно на 1%, отмечает инвестиционный банкир Сергей Фурса. Дополнительными сдерживающими факторами будут оставаться высокая миграция, мобилизация, трудности логистики.

Таким образом, в нынешних обстоятельствах Украина, как ожидается, будет демонстрировать лишь умеренный рост, а существенно изменить ситуацию смогут лишь значительные условия для развития.