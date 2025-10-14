Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
14 октября 2025, 7:40 Читати українською

Экономика Украины уперлась в потолок: остается ли шанс на ее развитие

Эксперты убеждены, что экономика Украины уперлась в потолок, а низкие показатели роста ВВП подтверждают этот тезис. Почему так происходит и какие факторы дают надежду на урегулирование ситуации, рассказывает «Минфин».

Эксперты убеждены, что экономика Украины уперлась в потолок, а низкие показатели роста ВВП подтверждают этот тезис.

В прошедшие два года после шока начала полномасштабной войны ВВП медленно восстанавливался. Так, в 2023 году отечественная экономика выросла на 5,3%, а по итогам 2024 года — на 2,9%. По итогам первого квартала, ВВП вырос на скромные 1,3%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А финансовые институты и частные эксперты один за другим начали ухудшать свои экономические прогнозы для Украины.

Летом свой прогноз роста экономики по итогам года пересмотрел Нацбанк. Сначала регулятор оценивал этот показатель на уровне 3,6%, весной уже снизил его до 3,1%, а летом — до 2,1%. Минэкономики считает, что отечественная экономика в этом году вырастет на 2%, прогноз снижен с предыдущих 2,7%. Аналогичную цифру роста — 2% — называет Институт экономических исследований. ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год с 3,3 до 2,5%.

В предыдущие годы рост оставался ощутимым благодаря сочетанию нескольких факторов — низкой сравнительной базы после обвала в 2022 году, международной поддержки и бюджетных стимулов. Но достаточно ли их, чтобы и дальше подпитывать экономический рост?

Какие сектора тянут экономику на дно

По итогам первого полугодия, промышленное производство снизилось на 3,9%. Хотя в 2023 и 2024 годах оно росло на 6,8% и 4,6% соответственно. Особенно острой оказалась ситуация в добыче каменного и бурого угля, где падение достигло 36,6%. Здесь важную роль сыграла остановка добычи угля возле Покровска из-за приближения зоны боевых действий. Существенное падение также зафиксировано в нефтегазодобывающей отрасли — минус 11,2%.

«Последнее обострило потребность в закупке импортного топлива на финише подготовки к отопительному сезону, а также привело к проблемам в смежной отрасли нефтепереработки, которая просела на 16,6%», — уточнил Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

По его данным, полномасштабная война привела к потере почти трети промышленного производства Украины. Восстановление, которое наблюдалось в 2023—2024 годах, позволило частично компенсировать предыдущие потери, однако в 2025 году темпы роста остаются неустойчивыми из-за ряда структурных рисков и рисков безопасности.

Забуксовал и один из локомотивов отечественной экономики — аграрный сектор. Нынешние его объемы производства на 8,4% меньше, по сравнению с январем-августом прошлого года. В частности, на 9,7% снизилось растениеводство, и на 4,9% — животноводство.

Из-за худших погодных условий снизилась урожайность кукурузы и пшеницы, последней сразу на 17%. Дополнительно усложняет ситуацию приближение зоны боевых действий. Как следствие — агропроизводство в Донецкой области сократилось почти на половину, на втором месте по падению — Херсонская область — почти 28%.

Неоднозначные показатели демонстрирует и строительная отрасль. Формально за первое полугодие она выросла — на 2,4%. Однако темпы роста резко снизились: в 2023 году было 25%, а в 2024 году — 18,6%.

На эти показатели существенно повлияло снижение объемов строительства инженерной инфраструктуры (на 8,7%, по сравнению с предыдущим годом). В то же время и в строительстве жилья ситуация оставляет желать лучшего. По оценкам ЛУН, за первое полугодие в эксплуатацию было введено 51,5 тыс. квартир, что на 6,7% меньше к предыдущему году. Единственное, что поддерживает сектор, — коммерческое строительство, которое, по сравнению с показателями прошлого года, прибавило 26%.

При этом розничная торговля, которая задавала темп развития экономики, продолжает расти, но демонстрирует более скромные показатели. По итогам первых 5 месяцев этого года, она выросла на 5,5%, хотя за аналогичный период прошлого года ее темпы превышали 16%.

Покупательная активность значительно ухудшает показатели торгового баланса Украины. По итогам первого полугодия, импорт товаров в Украину достиг $38,3 млрд, что почти на 15% больше, чем год назад. При этом экспорт сократился на 4% — до $20 млрд. Как следствие — отрицательное сальдо внешней торговли составляет $18,3 млрд. За аналогичный период прошлого года оно составило $12,5 млрд и, как отмечают специалисты Национального института стратегических исследований, уже эти показатели были рекордными.

Кроме традиционно большого объема закупки энергоносителей, на торговый баланс существенно повлиял завоз автомобилей. Уже в прошлом году их было импортировано на $3,9 млрд. Это больше, чем стоимость всей пшеницы, которая импортировалась из Украины, и в два раза превышает продажу за границу железной руды. Сейчас около половины всех проданных авто — электрокары, популярности которых способствуют льготы на импорт, действующие до начала следующего года.

Почему возник потолок экономики

Перечень причин, тормозящих рост ВВП Украины, назывался уже экспертами не раз:

  • продолжение боевых действий,
  • российские атаки по производственным мощностям, энергетике и инфраструктуре,
  • нехватка работников из-за мобилизации и миграции,
  • логистические проблемы, в том числе из-за блокировки морских путей.

В то же время существуют и дополнительные факторы, которые не лежат на поверхности, но имеют фундаментальное значение для экономической ситуации. По мнению старшего экономиста Центра экономической стратегии Натальи Колесниченко, в настоящее время в государстве возникли неблагоприятные условия для роста как спроса, так и предложения.

«Наращивание предложения ограничено тем, что существующие производственные мощности предприятий уже сейчас используются почти на том уровне, который был до полномасштабного вторжения. Например, промышленные предприятия по состоянию на начало третьего квартала используют производственные мощности на около 65%, и это тот уровень, который наблюдался в начале 2021 года», — отмечает она. В то же время, добавляет эксперт, нужно понимать, что этот уровень достигнут из-за значительных потерь мощностей на оккупированных территориях.

«Спрос, по оценкам предприятий, также практически восстановился до довоенного уровня, и это касается как внутреннего спроса, так и экспортных заказов. В целом значительная часть предприятий промышленности оценивает спрос, который у них есть, как нормальный», — говорит Колесниченко.

Она обращает внимание, что доля тех предпринимателей, которые оценивают спрос как слабый, сейчас даже ниже, чем была в 2021 году. То же касается и доли тех, кто жалуется на ограниченный доступ к банковскому финансированию или нехватку оборотных средств. «Это все свидетельствует о том, что экономика сейчас близка к своему потенциальному уровню», — заключает старший экономист ЦЭС.

Оружие, как фактор роста

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук убежден, что даже во время войны есть положительные сдвиги. «Спрос со стороны сектора безопасности и обороны стимулирует научно-технологический прогресс, и в отдельных секторах и отраслях мы сейчас вышли на передовые позиции этого технологического прогресса. Очень важно правильно воспользоваться этими преимуществами», — отмечает он.

По оценкам советника Президента Александра Камышина, в 2023 году сектор обороны составлял 1,5% ВВП, а в 2024 году его вес вырос до 3%. Ожидается, что в дальнейшем этот рост будет продолжаться.

В 2022 году производственные возможности ВПК были на уровне $1 млрд долларов, в 2023 году производство оружия достигло $3 млрд, а в 2024 году — уже $10 млрд, приводят данные в Украинском институте будущего. В настоящее время производственная способность украинского ВПК составляет $35 млрд, сообщает народный депутат Игорь Копытин. По словам же Президента Владимира Зеленского, в следующем году такого размера достигнет объем потенциала производства только дронов и ракет, без учета других видов вооружений.

В то же время здесь следует учитывать, что должностные лица говорят именно о потенциале производства. На сколько он будет реализован, будет зависеть от финансирования — в первую очередь внешнего.

«Производство оружия является закрытой информацией, поэтому мы можем опираться только на официальные заявления, в которых указывается, что в 2025 году у нас потенциал $35 млрд. Потенциально в условиях роста экономики сектор может занять 10%+ ВВП. В условиях войны эта доля может быть чуть ли не в два раза больше, но она нуждается в инвестициях», — отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Удастся ли вернуть довоенный ВВП

Учитывая обвал экономики в первый год полномасштабной войны и последующий умеренный рост, по итогам этого года, ВВП Украины будет оставаться ориентировочно на 21% ниже, чем по итогам 2021 года.

Для того чтобы вернуться на тот уровень, рост экономики должен составлять 4,9% в течение следующих 5 лет.

Ничего фантастического в таких цифрах нет. В начале нулевых, до глобального финансового кризиса, экономика Украины росла даже более быстрыми темпами.

Такой бум могут обеспечить внешние инвестиции и евроинтеграционные процессы. Некий послевоенный план Маршалла для Украины. Но его нет. И я не вижу, кроме потенциально замороженных средств, стимулов, на которые согласятся солидарно идти европейцы", — отмечает Шевчишин.

Сергей Николайчук обращает внимание на то, что рост ВВП ускорится в случае нормализации условий функционирования экономики, что существенно высвободит производительные силы и повысит их эффективность. Также он возлагает надежду на евроинтеграционный процесс и реформу в финансовом секторе, которые позволят более эффективно использовать капитал, имеющийся внутри страны.

Неожиданно во время войны и замедления экономического роста пошел вверх объем корпоративных инвестиций. За первое полугодие объемы капитальных инвестиций увеличились на 22,4%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув $6,7 млрд.

Самый большой рост капитальных инвестиций демонстрируют аграрии — на 46,6% г/г. В промышленности рост составляет 32,1%, а в транспортно-логистическом комплексе — 12,3%. Упомянутый выше рост на 26% в строительстве коммерческой недвижимости связан именно с этим процессом.

Как отмечают в ЦЭС, такой рост инвестиций можно объяснить недокредитованностью в предыдущие два года, а также низкой сравнительной базой.

Еще больше ускорить инвестиции можно будет в случае направления в кредиты большей доли средств, хранящихся в банках. Как отмечает бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, инвестиции в Украину существенно отстают от темпов роста сбережений. «Делайте из сбережений инвестиции, и „потолок“ будет двигаться», — отмечает он.

Читайте также: Проект бюджета-2026: что реально изменится для кошельков украинцев

Нынешний инвестиционный «бум» — это в первую очередь заявка на будущий экономический рост. Рассчитывать же на стабильное быстрое развитие при продолжении боевых действий не приходится. Одни только удары по энергетике могут снизить ВВП ориентировочно на 1%, отмечает инвестиционный банкир Сергей Фурса. Дополнительными сдерживающими факторами будут оставаться высокая миграция, мобилизация, трудности логистики.

Таким образом, в нынешних обстоятельствах Украина, как ожидается, будет демонстрировать лишь умеренный рост, а существенно изменить ситуацию смогут лишь значительные условия для развития.

Автор:
Олексій Писарев
Журналист Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+30
gorobezus
gorobezus
14 октября 2025, 9:11
#
Основной ресурс, который бездарно разбазаривается — люди работающие в реальном производстве материальных ценностей. Все остальное вторично. И этот ресурс бездарно разбазаривается не только последние 4 года, а с 91 года прошлого века. В ближайшие годы на пенсию начнет выходить вторая волна рождаемости (1966−1986) и тогда то что наблюдается сейчас — покажется цветочками. Все более-менее вменяемые люди учат иностранный язык потенциальной будущей родины, у кого есть возможность — валят сейчас. Средняя зп ниже польской минималки более чем в два раза, отсутствие социалки (какая у нас медицина все знают, а выплаты по больничному лично мне перед войной два месяца ждать пришлось, сколько сейчас — даже страшно представить), потенциальная гиперинфляция после прекращения боевых действий, причем чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше будет процент инфляции. Приговор уже подписан. Вопрос состоит только в дате грядущего звиздеца.
+
+12
bosyak
bosyak
14 октября 2025, 9:52
#
Розкажіть про людей китайцям на «темних фабриках». Чому має відбутися гіперінфляція по закінченню боєвих дій? Не має. Бачимо руйнування старої економіки, потім буде нова, вже проростає.
+
0
gorobezus
gorobezus
14 октября 2025, 11:32
#
В Китае средняя зп в зависимости от региона гуляет от 800 до 1400 баксов. Сравните с нашей. Инфляция будет потому что у нас на шее налогоплательщиков висит больше людей чем они могут прокормить. Сейчас мы сидим на игле внешних вливаний, поэтому все более менее благополучно, но терпение и деньги внешних спонсоров не бесконечны, а структурные перекосы не только не компенсируются, более того — накапливаются. А новая экономика будет такой что 90-е покажутся райским садом. В 90-х экономику можно было сравнить с упитанным здоровым человеком, а сейчас она напоминает узника концлагеря.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
14 октября 2025, 10:29
#
Зброя як фактор зростання? Не смішіть… це фейк. Єдине, що дає оборонка — це розвиток технологій. Економіка працює так, що умовних 10 людей щось виробляють, а 3 не здатні виробляти, і ще 1 то держава. То 14 чоловік купують товари один у одного, але держава збирає податок на тих 3 непрацездатних і для себе. І тут з’являється ще 5 військових, які не виробляють, але споживають в рази більше. Звісно, годувати власну армію потрібно, це беззаперечно і не обговорюється, але не потрібно вважати оборонку, яка працює на гарячу війну, драйвером росту. Подивіться на рашню, влили купу бабла, підняли інфляцію і що? Падають в стагфляцію. Чому? А тому, що люди, які виробляли зброю отримали зарплату і пішли в супермаркети… але вони нічого в ті супермаркети не поставили, тому виробляють реальні блага умовно 10 чоловік, а споживають 15… що буде? Вірно, зростання ціни або імпорту. Або і те і інше, що ми і маємо. Благо, що нам дають валюту на компенсацію майже 20 лярдів баксів торгового дефіциту. Інакше була б дупа. Але чому більшість світових виробників нарощують виробництво озброєня і кажуть, що це вигідно? Є один випадок, коли зброя окуповується економічно, це експорт. Якщо ви свою зброю продаєте, то це компенсує всі інші фактори. Ще раз наголошу, я не кажу, що не потрібно виробляти зброю, я кажу, що це не дає позитивного ефекту для економіки, якщо зброя згорає в горнилі війни. Максимум це імпульс для росту, а не драйвер. Армія — це єдиний важливий чинник існування держави.
+
0
Олексій Писарев
Олексій Писарев
14 октября 2025, 10:54
#
У нас є осбливість, що закупівля зброї відбувається фактично за гроші донорів. Тому тут не спалення резервів чи друк грошей на її виготовлення, а постійний притік валюти.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
