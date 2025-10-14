Украинские университеты стремительно теряют преподавателей из-за низких зарплат и отсутствия мотивации. Чтобы остановить отток кадров и вернуть молодых ученых, в парламенте предлагается ввести прозрачную систему оплаты труда. Об этом сообщил Глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Подробности

«Наши университеты теряют людей. Когда зарплата низкая, то преподаватели либо едут за границу, либо вынуждены подрабатывать не по специальности. Молодые ученые не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают — зачем начинать научную карьеру», — заявил народный депутат.

Сейчас базовые оклады преподавателей в высших учебных заведениях составляют:

Ассистент — 9894 грн

Преподаватель — 10 639 грн

Старший преподаватель — 11 384 грн

Доцент — 12 129 грн

Профессор — 12 909 грн

Предложения к бюджету

Гетманцев и глава В Р Руслан Стефанчук подали предложения к проекту бюджета Украины на 2026 год. Инициатива предусматривает установление новых базовых окладов, отвечающих требованиям статьи 61 Закона «Об образовании».

Предлагаемая модель базируется на связи между квалификацией работника и размером заработной платы. Чем выше профессиональное мастерство, тем выше оплата труда.

Базовые оклады без надбавок могут составлять:

Ассистент/преподаватель — 30 000 гривен

Старший преподаватель — 33 000 гривен

Доцент — 36 300 гривен

Профессор — 39 930 гривен

К этим суммам будут прилагаться законные надбавки за научную степень, ученое звание и стаж работы. По словам авторов инициативы, модель полностью просчитана для государственного бюджета и готова к внедрению.

«Цель проста: удержать и вернуть людей в высшее образование и развернуть инновации и науку через прозрачные, справедливые оклады и стабильные инвестиции в университеты», — объяснил Гетманцев.