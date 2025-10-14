Удержать и вернуть: Гетманцев предлагает поднять зарплаты преподавателям до 30 тысяч гривен

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 октября 2025, 9:17 Читати українською

Удержать и вернуть: Гетманцев предлагает поднять зарплаты преподавателям до 30 тысяч гривен

Украинские университеты стремительно теряют преподавателей из-за низких зарплат и отсутствия мотивации. Чтобы остановить отток кадров и вернуть молодых ученых, в парламенте предлагается ввести прозрачную систему оплаты труда. Об этом сообщил Глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Украинские университеты стремительно теряют преподавателей из-за низких зарплат и отсутствия мотивации.
Фото: osvita.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Наши университеты теряют людей. Когда зарплата низкая, то преподаватели либо едут за границу, либо вынуждены подрабатывать не по специальности. Молодые ученые не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают — зачем начинать научную карьеру», — заявил народный депутат.

Сейчас базовые оклады преподавателей в высших учебных заведениях составляют:

  • Ассистент — 9894 грн
  • Преподаватель — 10 639 грн
  • Старший преподаватель — 11 384 грн
  • Доцент — 12 129 грн
  • Профессор — 12 909 грн

Предложения к бюджету

Гетманцев и глава В Р Руслан Стефанчук подали предложения к проекту бюджета Украины на 2026 год. Инициатива предусматривает установление новых базовых окладов, отвечающих требованиям статьи 61 Закона «Об образовании».

Предлагаемая модель базируется на связи между квалификацией работника и размером заработной платы. Чем выше профессиональное мастерство, тем выше оплата труда.

Базовые оклады без надбавок могут составлять:

  • Ассистент/преподаватель — 30 000 гривен
  • Старший преподаватель — 33 000 гривен
  • Доцент — 36 300 гривен
  • Профессор — 39 930 гривен

К этим суммам будут прилагаться законные надбавки за научную степень, ученое звание и стаж работы. По словам авторов инициативы, модель полностью просчитана для государственного бюджета и готова к внедрению.

«Цель проста: удержать и вернуть людей в высшее образование и развернуть инновации и науку через прозрачные, справедливые оклады и стабильные инвестиции в университеты», — объяснил Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
vvpa
vvpa
14 октября 2025, 9:29
#
Это какойто популизм, и сама ступенька окладов выглядит не логично, разница между ассистентом и професором — 30%,
но от асистента до профессора наверное лет 20 работы.
Если уж так то:
Асистент/викладач — 15 000 гривень
Старший викладач — 20 000 гривень
Доцент — 30 000 гривень
Професор — 40 000 гривень
+
0
Серый Петров
Серый Петров
14 октября 2025, 10:27
#
15 т грн, цирк
+
0
Я. ..
Я. ..
14 октября 2025, 10:28
#
Популізм, як він є)) Так може, тоді логічніше буде і вчителям підняти зп? Чи хто буде вступати до ВНЗ, якщо дітей в школах менше і люди не хочуть йти працювати не тільки у ВНЗ, але й в школи)
+
0
RobinG
RobinG
14 октября 2025, 10:35
#
Я так розумію, що оклади які діють зараз, то з врахуванням податку. Якщо податок прибрати, то отримаємо (на руки) зарплату в університетах: асистент — 7619 грн., викладач -8190 грн, доцент — 9394 грн, професор — 9940 грн. ПОТУЖНО!
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
14 октября 2025, 10:38
#
Скоріше всього їдуть за кордон, бо наразі ще мають таку можливість, а прикрити можуть в будь-який момент.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
14 октября 2025, 10:54
#
Тоді поїдуть ті, кому не підняли!
+
0
korolenkodenis
korolenkodenis
14 октября 2025, 11:25
#
В первую очередь — это потому, что наука все еще государственная, давно пора все учебные заведения сделать частными, тогда ЗП преподавателям будет регулировать рынок, а не Гетманцев, какое, извините, отношение чиновники к ЗП профессора? Задолбали этим госрегулированием совковым.
ВУЗы будут конкурировать за ученых, чтобы ценился именно их диплом, короче, наука должна быть тоже рыночной. Это обычный рынок услуг.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами