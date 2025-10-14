Украинские университеты стремительно теряют преподавателей из-за низких зарплат и отсутствия мотивации. Чтобы остановить отток кадров и вернуть молодых ученых, в парламенте предлагается ввести прозрачную систему оплаты труда. Об этом сообщил Глава Налогового комитета
Удержать и вернуть: Гетманцев предлагает поднять зарплаты преподавателям до 30 тысяч гривен
Украинские университеты стремительно теряют преподавателей из-за низких зарплат и отсутствия мотивации. Чтобы остановить отток кадров и вернуть молодых ученых, в парламенте предлагается ввести прозрачную систему оплаты труда. Об этом сообщил Глава Налогового комитета
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
«Наши университеты теряют людей. Когда зарплата низкая, то преподаватели либо едут за границу, либо вынуждены подрабатывать не по специальности. Молодые ученые не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают — зачем начинать научную карьеру», — заявил народный депутат.
Сейчас базовые оклады преподавателей в высших учебных заведениях составляют:
- Ассистент — 9894 грн
- Преподаватель — 10 639 грн
- Старший преподаватель — 11 384 грн
- Доцент — 12 129 грн
- Профессор — 12 909 грн
Предложения к бюджету
Гетманцев и глава
Предлагаемая модель базируется на связи между квалификацией работника и размером заработной платы. Чем выше профессиональное мастерство, тем выше оплата труда.
Базовые оклады без надбавок могут составлять:
- Ассистент/преподаватель — 30 000 гривен
- Старший преподаватель — 33 000 гривен
- Доцент — 36 300 гривен
- Профессор — 39 930 гривен
К этим суммам будут прилагаться законные надбавки за научную степень, ученое звание и стаж работы. По словам авторов инициативы, модель полностью просчитана для государственного бюджета и готова к внедрению.
«Цель проста: удержать и вернуть людей в высшее образование и развернуть инновации и науку через прозрачные, справедливые оклады и стабильные инвестиции в университеты», — объяснил Гетманцев.
Комментарии - 7
но от асистента до профессора наверное лет 20 работы.
Если уж так то:
Асистент/викладач — 15 000 гривень
Старший викладач — 20 000 гривень
Доцент — 30 000 гривень
Професор — 40 000 гривень
ВУЗы будут конкурировать за ученых, чтобы ценился именно их диплом, короче, наука должна быть тоже рыночной. Это обычный рынок услуг.