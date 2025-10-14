ЕС снизит или отменит пошлины на ряд агропродукции из Украины

Европейский Союз согласился снизить или отменить таможенные пошлины на ряд продовольственных товаров из Украины, таких как молочная продукция, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные полуфабрикаты. Об этом сообщил Совет Е С в понедельник , 13 октября.

Подробности

«Это решение было принято по достижению 30 июня 2025 года Европейской комиссией и Украиной предварительного соглашения о пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Дании Люкке Расмуссен, страна которого сейчас председательствует в Совете Е С , заявил, что это решение «подтверждает неизменную и многогранную поддержку Е С Украины после трех лет неоправданной военной агрессии со стороны россии».

«Мы помогаем Украине в военном и финансовом плане, но также должны помогать ей путем содействия либерализации торговли», — добавил он. От отмены торговых пошлин, по словам Расмуссена, выиграют и ЕС, и Украина, эта мера также будет способствовать дальнейшей интеграции Киева в Евросоюз.

Доступ Украины к рынку ЕС будет зависеть от постепенного перехода к стандартам производства блока. В Совете Е С также учли специфические потребности отдельных секторов сельского хозяйства ЕС и установили надежный механизм защиты.

Доступ на европейский рынок самых «чувствительных продуктов», таких, как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед, будет оставаться более ограниченным и постепенным, отметили в Евросоюзе.

Контекст

6 июня 2025 года на смену «торговому безвизу» с Украиной вступили в силу временные меры.

В конце июня Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

По словам еврокомиссара Мароша Шефчовича, договоренность «полностью учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов, на которую обращали внимание государства-члены ЕС и фермеры».