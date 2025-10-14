Европейский Союз согласился снизить или отменить таможенные пошлины на ряд продовольственных товаров из Украины, таких как молочная продукция, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные полуфабрикаты. Об этом сообщил
ЕС снизит или отменит пошлины на ряд агропродукции из Украины
Европейский Союз согласился снизить или отменить таможенные пошлины на ряд продовольственных товаров из Украины, таких как молочная продукция, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные полуфабрикаты. Об этом сообщил
Подробности
«Это решение было принято по достижению 30 июня 2025 года Европейской комиссией и Украиной предварительного соглашения о пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной», — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Дании Люкке Расмуссен, страна которого сейчас председательствует
«Мы помогаем Украине в военном и финансовом плане, но также должны помогать ей путем содействия либерализации торговли», — добавил он. От отмены торговых пошлин, по словам Расмуссена, выиграют и ЕС, и Украина, эта мера также будет способствовать дальнейшей интеграции Киева в Евросоюз.
Доступ Украины к рынку ЕС будет зависеть от постепенного перехода к стандартам производства блока.
Доступ на европейский рынок самых «чувствительных продуктов», таких, как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед, будет оставаться более ограниченным и постепенным, отметили в Евросоюзе.
Контекст
6 июня 2025 года на смену «торговому безвизу» с Украиной вступили в силу временные меры.
В конце июня Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.
По словам еврокомиссара Мароша Шефчовича, договоренность «полностью учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов, на которую обращали внимание государства-члены ЕС и фермеры».
Комментарии