Евро подешевело в понедельник, 13 октября, на украинском межбанке. Курс доллара не изменился. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Евро падает, доллар стабилен: курс валют на понедельник
|
Открытие 13 октября
|
Закрытие 13 октября
|
Изменения
|
41,68/41,71
|
41,68/41,71
|
0/0
|
48,41/48,44
|
48,25/48,27
|
16/17
Средний курс в банках: 41,38−41,81 грн/доллар, 48,00−48,67 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,53−41,62, евро — 48,45−48,65 грн.
Источник: Минфин
