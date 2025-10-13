Binance выплатила $283 млн компенсации после «отвязки» активов во время обвала рынка

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance выплатила пользователям около $283 миллионов в качестве компенсации за убытки, которые они понесли из-за «отвязки» цен трех активов во время рыночного обвала в пятницу. В то же время биржа опровергла слухи, что именно этот сбой вызвал падение рынка, утверждая, что обвал произошел раньше. Об этом пишет The Block.

Руководство Binance извинилось перед пользователями после того, как три актива на платформе Binance Earn — стейблкоин Ethena (USDe), выпущенный биржей токен ликвидного стейкинга Solana (BNSOL) и Wrapped Beacon (WBETH) — потеряли привязку к своим целевым ценам. В частности, USDe, который должен стоить $1, на Binance кратковременно упал до $0,66.

Что произошло и кто получил компенсацию

Сбой произошел в пятницу вечером. Binance сообщила, что выплатила компенсацию в два этапа пользователям, которые пострадали в промежутке между 21:36 и 22:16 по всемирному координированному времени (UTC). Речь идет о трейдерах на рынках фьючерсов, маржи и кредитования, которые использовали USDe, BNSOL или WBETH в качестве залога.

Примечательно, что на других платформах эти активы не подверглись столь значительному падению. «Я не думаю, что это корректно называть отвязкой USDe, когда цена отклонилась только на одной площадке, тогда как в самых глубоких пулах ликвидности не было никаких аномальных колебаний», — написал в соцсети X гендиректор Ethena Labs Гай Янг.

Позиция Binance и причина аномальных цен

Биржа активно опровергает слухи в социальных сетях о том, что сбой на платформе вызвал общерыночный обвал.

Кроме того, биржа объяснила причину аномальных падений цен на другие токены, такие как ATOM, который на Binance якобы упал ниже $0,01. По словам представителей биржи, это произошло из-за выполнения старых лимитных ордеров, некоторые из которых были размещены еще в 2019 году. Во время панической распродажи и отсутствия ордеров на покупку, ордера на продажу выполнялись по этим давним заявкам, что мгновенно обрушило цену.

Binance пообещала внести изменения для стабилизации цен в будущем и исправить ошибку с отображением цены токена IOTX, которая показывала $0 из-за недостаточного количества знаков после запятой.

На фоне общего восстановления рынка цена нативного токена биржи BNB за последние сутки выросла на 11,8%.

Что такое «отвязка» стейблкоина и как работают лимитные ордера?

Этот инцидент осветил несколько важных, но сложных для неспециалистов рыночных механизмов.

Стейблкоины и «отвязка» (depeg): Стейблкоин — это криптовалюта, стоимость которой «привязана» к стабильному активу, чаще всего к доллару США в соотношении 1:1. «Отвязка» — это ситуация, когда рыночная цена стейблкоина существенно отклоняется от его целевой стоимости (например, падает до $0,66 вместо $1). Это может произойти из-за технических сбоев, кризиса доверия или проблем с ликвидностью на конкретной бирже.

Лимитные ордера: Это инструкция для биржи купить или продать актив по конкретной, заранее определенной цене. Например, трейдер мог еще в 2019 году выставить лимитный ордер на покупку токена ATOM по цене $0,01. Этот ордер оставался неактивным годами. Однако во время панической распродажи, когда продавцы были готовы избавиться от актива по любой цене, а покупателей по рыночной цене не было, система дошла до этого старого ордера и выполнила его. Это явление известно как «проскальзывание» или «флеш-креш» и происходит на рынках с низкой ликвидностью («тонкий стакан»).

Почему это важно

Этот случай является ярким напоминанием о рисках, присущих даже крупнейшим централизованным криптовалютным биржам. Хотя выплата компенсации в размере $283 млн демонстрирует ответственность Binance и ее желание сохранить доверие клиентов, сам инцидент выявил несколько системных уязвимостей.

Во-первых, он показал, что ликвидность на одной, даже самой большой, платформе может быть хрупкой, что приводит к ценовым аномалиям, которых нет на других рынках. Во-вторых, проблема со старыми лимитными ордерами свидетельствует, что технические особенности торговых систем могут создавать непредсказуемые «черные лебеди». Для инвесторов это важный урок: даже на самых надежных платформах технические сбои могут привести к мгновенным, хотя и временным, убыткам.

