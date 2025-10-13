IT Arena 2025: Искусственный интеллект в «Дії» и главные цифровые анонсы при поддержке FAVBET Tech

26−28 сентября на стадионе «Арена Львов» состоялась IT Arena 2025 — главное техническое событие страны, которое собрало более 6000 участников из почти 40 стран для обсуждения инноваций, нетворкинга и презентации новых продуктов.

В этом году программа охватила пять сцен — Business, Technology, Product, Startup и новую Defense, стартап-соревнования с призовым фондом $60 тыс. и шоукейс технологий Made in Ukraine Showcase. Партнером мероприятия выступила компания Favbet Tech, которая представила собственные AI-разработки и исследовала сложность найма в сфере AI-технологий.

Одним из самых обсуждаемых анонсов мероприятия стали решения, представленные первым вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Во время своего выступления глава Минцифры представил сразу две инициативы: Dія.AI и собственного цифрового двойника.

Дія.AI стала первым в мире государственным AI-агентом, который не только отвечает на вопросы, но и предоставляет услуги непосредственно в чате. В открытой бета-версии уже доступно получение справки о доходах; впоследствии перечень услуг будет расширяться. По словам министра, с Dія.АІ пообщалось уже более 35 тыс. пользователей, которые сгенерировали более 1000 справок. Стратегическая цель Минцифры — войти в топ-3 стран мира по уровню развития и интеграции ИИ в публичном секторе к 2030 году.

Фото: IT Arena 2025

Также на IT Arena представили ИИ-двойника Михаила Федорова — Telegram-чатбот, который собирает идеи по цифровизации, принимает резюме и помогает с вопросами госсервисов. Модель обучена на 10 000+ материалов из публичных выступлений и социальных сетей министра. Система работает на платформе n8n — сервисе для автоматизации процессов с помощью ИИ.

Фото: IT Arena 2025

В целом, конференция IT Arena традиционно стала площадкой для нетворкинга, обмена идеями и обсуждения будущего технологической отрасли Украины.

Фото: IT Arena 2025

Компания FAVBET Tech как один из известных украинских tech-работодателей активно присоединилась к программе мероприятия. В интерактивных корнерах компании посетители могли пообщаться с разработчиками, узнать об открытых вакансиях и технологических вызовах, над которыми работает команда.

«Такие мероприятия, как IT Arena, являются ключевым катализатором для развития всей отрасли, создавая платформу для формирования стратегических партнерств и определения векторов будущего технологического прогресса. Для FAVBET Tech поддержка этой конференции является стратегической инвестицией в украинское технологическое сообщество, что позволяет делиться собственной экспертизой и способствовать инновациям. Представленные здесь ИИ-решения полностью соответствуют нашему видению технологий, которые оптимизируют время и повышают комфорт повседневной жизни», — комментирует СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.

Фото: IT Arena 2025

Участие в мероприятии IT Arena логично продолжает активную роль FAVBET Tech в развитии украинской ИТ-экосистемы. Компания является постоянным участником ключевых отраслевых событий, а также стала соинициатором создания AI-комитета Ассоциации «IT Ukraine». В 2024 году компания вошла в топ-5 налогоплательщиков среди резидентов Дія.City, а в 2025 — вошла в рейтинг «Топ-50 ИТ-компаний Украины по версии DOU.