українська
13 октября 2025, 17:02

Samsung ожидает самую высокую прибыль за три года на фоне взлета цен на чипы для ИИ

Компания Samsung Electronics готовится получить самую высокую прибыль за третий квартал с 2022 года. Главным двигателем роста стали более высокие цены на микросхемы памяти, которые подскочили благодаря спросу на серверы, поскольку клиенты начали пополнять свои запасы. Об этом сообщает Reuters 13 октября.

Компания Samsung Electronics готовится получить самую высокую прибыль за третий квартал с 2022 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

По прогнозам аналитиков, операционная прибыль крупнейшего в мире производителя чипов памяти за июль-сентябрь составит 10,1 триллиона вон ($7,11 млрд). Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания должна объявить предварительные результаты во вторник, 14 октября.

Двигатель роста: спрос на серверы

Аналитики объясняют восстановление компании преимущественно ростом цен на традиционные чипы памяти. Это позволило компенсировать более слабые объемы продаж более продвинутой памяти с высокой пропускной способностью (HBM), поскольку Samsung еще не начала поставлять свои новейшие продукты HBM для компании Nvidia.

Спрос на микросхемы, особенно для сервисов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, значительно увеличил нагрузку на обычные серверы, что и привело к росту цен. По данным TrendForce, цены на некоторые чипы DRAM, широко используемые в серверах, смартфонах и ПК, в третьем квартале подскочили на 171,8% по сравнению с прошлым годом.

Проблемы с HBM и новые соглашения

Несмотря на успех в сегменте традиционной памяти, задержки с поставками новейших 12-слойных чипов HBM3E для Nvidia негативно повлияли на прибыль и цену акций Samsung. Конкуренты, такие как SK Hynix и Micron, смогли получить больше выгоды от спроса, обусловленного развитием ИИ. В частности, Micron ожидает, что распродаст все свои чипы HBM на 2026 год уже в ближайшие месяцы.

Однако рыночные настроения в отношении Samsung улучшаются благодаря новым сделкам. Акции компании выросли на 43% после объявления в июле о поставках чипов для Tesla на сумму $16,5 млрд. Кроме того, недавно Samsung, SK Hynix и OpenAI объявили о партнерстве для поставки передовых чипов памяти для проекта Stargate. Аналитики считают, что эти соглашения могут помочь проблемному контрактному бизнесу Samsung получить больше заказов от крупных технологических компаний.

В то же время эксперты предупреждают о неопределенности, в частности о возможных пошлинах США на чипы и усилении экспортного контроля Китая на редкоземельные материалы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
