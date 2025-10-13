Morgan Stanley прогнозирует падение S&P 500 на 11%

По словам Майкла Уилсона из Morgan Stanley, американские акции рискуют упасть на 11%, если торговая напряженность между США и Китаем не будет разрешена в ближайшие недели, сообщает Bloomberg.

Детали

Главный стратег банка по акциям США заявил, что рынок готов к откату, учитывая возросшую активность инвесторов и высокие оценки, в то время как пятничное обострение торговой войны «было неожиданным как для консенсуса, так и для нас». В этом году Уилсон сохранял оптимистичный взгляд на американские акции и был одним из немногих стратегов, которые верно предсказали уверенное восстановление после апрельской распродажи, вызванной введением пошлин.

«Если сопутствующая торговая неопределенность/волатильность сохранится до начала ноября, мы можем увидеть более существенную коррекцию, чем большинство ожидает», — написал Уилсон в своей заметке.

Он прогнозирует, что индекс S&P 500 может упасть до 6027−5800 пунктов в случае «медвежьего» сценария. Это подразумевает распродажу на 8−11% по сравнению с закрытием пятницы.

Фьючерсы на индексы выросли в понедельник после того, как Белый дом дал понять, что готов к соглашению с Пекином. В своей записке Уилсон повторил, что его базовый сценарий предполагает возобновление плавного экономического восстановления в 2026 году после спада торговой напряжённости.