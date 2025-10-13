Multi от Минфин
13 октября 2025, 15:42

Азиатские акции продолжили нисходящий тренд Уолл-стрит, который начался из-за обострения торговой войны США и Китая

Азиатские фондовые рынки в понедельник пережили значительное падение вслед за американскими индексами, которые в пятницу пережили худший день с апреля. Причиной стало обострение торгового конфликта между США и Китаем, положившее конец многомесячному спокойствию на Уолл-стрит. Об этом пишет AP.

Азиатские фондовые рынки в понедельник пережили значительное падение вслед за американскими индексами, которые в пятницу пережили худший день с апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Падение было спровоцировано угрозами президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары. Это стало его ответом на ограничения, которые Пекин вводит на экспорт редкоземельных металлов — критически важного сырья для производства от потребительской электроники до реактивных двигателей.

Реакция мировых рынков

  • В Азии большинство основных рынков зафиксировали потери более 1%.
  • Индекс Hang Seng в Гонконге упал на 2,2%.
  • Южнокорейский Kospi потерял 0,7%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,8%.
  • Индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 0,2%.
  • Тайваньский Taiex и индийский Sensex упали на 1,4% и 0,4% соответственно.

Рынки в Токио были закрыты в связи с праздником.

В то же время фьючерсы на американские индексы в понедельник продемонстрировали рост: контракт на S&P 500 прибавил 1,4%, а на Dow Jones — 1%.

«Черная пятница» на Уолл-стрит

Предыдущий торговый день в США завершился масштабной распродажей.

  • Индекс S&P 500 упал на 2,7% до 6 552,51, что стало худшим дневным показателем с апреля.
  • Dow Jones Industrial Average снизился на 1,9% до 45 479,60.
  • Технологический индекс Nasdaq потерял 3,6%, закрывшись на отметке 22 204,43.

Падение испытали акции почти всех секторов — от технологических гигантов, таких как Nvidia и Apple, до более мелких компаний. Дональд Трамп добавил напряжения, написав в своей социальной сети Truth Social о «большой торговой враждебности, возникшей из ниоткуда», и заявил, что «теперь, кажется, нет причин» для встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
