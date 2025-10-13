Отопительный сезон 2025−2026 годов продлится с 1 ноября по 31 марта. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.
Официально: отопительный сезон в Украине начнется с 1 ноября
Ранее отопительный период устанавливался с 15 октября по 15 апреля, теперь дать смещено на более поздний срок.
Источник: Минфин
