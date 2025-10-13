Multi от Минфин
українська
13 октября 2025, 15:13 Читати українською

19-летний сын Дональда Трампа может войти в совет директоров TikTok

Беррона Трампа, 19-летнего сына президента США, рассматривают как кандидата на руководящую должность в компании TikTok. Его могут назначить в совет директоров после того, как его отец добился отделения американского бизнеса приложения от китайской материнской компании. Об этом сообщает The Telegraph.

Беррона Трампа, 19-летнего сына президента США, рассматривают как кандидата на руководящую должность в компании TikTok.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Потенциальную роль Беррона предложил Джейк Адвент, бывший менеджер Дональда Трампа по социальным сетям. Адвента считают гением, стоявшим за насыщенной мемами президентской кампанией, которая, по словам самого Трампа, помогла ему во второй раз попасть в Белый дом. Президент даже дал ему прозвище «TikTok Джек».

Инициатива и ее цель

Идея заключается в том, чтобы обеспечить популярность платформы среди молодежи. Джейк Адвент в комментарии для Daily Mail выразил надежду, что президент рассмотрит эту возможность.

«Я надеюсь, что президент Трамп рассмотрит возможность назначения своего сына Беррона и, возможно, других молодых американцев в совет директоров TikTok, чтобы приложение оставалось тем, которым молодежь хочет пользоваться», — сказал Адвент.

Дональд Трамп неоднократно подчеркивал вклад своего сына, который сейчас учится в Нью-Йоркском университете, в победу на выборах. По словам президента, именно Беррон помог ему завоевать голоса молодых избирателей.

Роль TikTok в победе Трампа

Президент США открыто признает влияние TikTok, аудитория которого превышает 170 миллионов пользователей, на результаты выборов.

«У меня теплые чувства к TikTok, я выиграл голоса молодежи с преимуществом в 34 балла, и некоторые говорят, что TikTok имеет к этому отношение», — заявил он в интервью Fox News в начале этого года.

В прошлом месяце Трамп подписал указ, согласно которому TikTok «будет находиться в мажоритарной собственности и под контролем граждан США и больше не будет контролироваться никаким иностранным противником». Он отпраздновал это, опубликовав собственное видео в TikTok, в котором заявил: «Всем молодым людям в TikTok: я спас TikTok, поэтому вы мне много должны».

Предыстория конфликта

Соглашение между США и Китаем было достигнуто за считанные дни до того, как должен был вступить в силу запрет на деятельность TikTok в Америке. В апреле 2024 года бывший президент Джо Байден подписал двухпартийный закон, который обязывал китайскую компанию ByteDance, владельца TikTok, продать свою долю в американском бизнесе (уменьшив ее до 20%) или столкнуться с запретом платформы в США.

Причиной таких действий стали опасения, что Пекин может использовать приложение для сбора данных об американских гражданах, хотя TikTok постоянно отрицал эти обвинения. Интересно, что во время своего первого срока Трамп пытался заблокировать платформу, но перед выборами 2024 года изменил свою позицию, пообещав остановить федеральный запрет.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
13 октября 2025, 15:32
#
«Причиною таких дій стали побоювання, що Пекін може використовувати застосунок для збору даних про американських громадян»

Це максимально смішно читати користувачам продуктів компаній Альфабет (гугл та ютуб) та Мета (фейсбук та інстаграм) :D
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
