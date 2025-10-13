Рост в 4 раза: Украинцы скупают зарядные станции, павербанки и генераторы

После массированных обстрелов энергетической инфраструктуры и веерных отключений света по Украине сеть торговых центров Эпицентр зафиксировала резкий рост спроса на товары для автономного энергообеспечения. Об этом говорится в сообщении компании.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Согласно данным аналитического направления компании, уже на следующий день после произошедших в ночь с 9 на 10 октября воздушных атак продажи таких товаров выросли почти в 4 раза.

Более всего возрос спрос на павербанки, горелки и туристические плитки (в 8,4 раза), зарядные станции (почти в 7 раз), а также фонари и газовые баллоны (в 3,7 раза).

Существенно возросли и объемы реализации генераторов, способных обеспечить энергетическую автономность частных домов. Их продажи в сети Эпицентр увеличились почти втрое. Кроме того, положительная динамика объемов реализации наблюдалась в категориях свечей (+60%), батареек (+39%) и аккумуляторов (+20%).

В компании также напомнили, что для поддержки украинцев в условиях энергетического кризиса сеть Эпицентр еще в 2022 году запустила проект «Заряджайзер», открыв в торговых центрах компании по всей стране станции подзарядки гаджетов.