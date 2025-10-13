«Налог на Google»: Международные компании уже уплатили 10,6 млрд грн

За девять месяцев этого года международные компании — нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, уплатили 10,6 млрд грн так называемого «налога на Google». Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«Фиксируем положительную динамику по сравнению с соответствующим периодом 2024 года: на 13 человек увеличилось количество зарегистрированных плательщиков, на 2,5 млрд грн выросла сумма налоговых обязательств», — добавила она.

Крупнейшие плательщики

Крупнейшие плательщики в этом году: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и т. д.

В целом, с 1 января 2022 года в Украине зарегистрирован 141 плательщик НДС среди лиц — нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.