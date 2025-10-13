Новое правительство Франции обеспокоило инвесторов: облигации и евро дешевеют

Фьючерсы на государственные облигации Франции и курс евро снизились в понедельник после того, как президент Эммануэль Макрон объявил состав нового кабинета министров. Себастьян Лекорню был повторно назначен на пост премьера после отставки. Об этом сообщает Bloomberg 13 октября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Реакция рынков в цифрах

На открытии торгов в понедельник фьючерсные контракты на 10-летние облигации Франции со сроком погашения в декабре упали на 11 пунктов до отметки 122,02. Для сравнения, аналогичные немецкие бумаги снизились на 7 пунктов до 129,24.

В то же время европейская валюта также отреагировала на политические изменения: курс евро ослаб на 0,1% по отношению к доллару США, опустившись до $1,1608.

Ключевой индикатор риска

Спред (разница в доходности) между 10-летними облигациями Франции и Германии, который является важным показателем риска для инвесторов, в пятницу закрылся на уровне 83 базисных пунктов. Это произошло после того, как Франции удалось избежать досрочных выборов.

Однако ранее на прошлой неделе, на фоне неопределенности, этот разрыв увеличивался до 89 базисных пунктов — максимального значения в этом году. Стоит отметить, что в прошлом году призыв президента Макрона к досрочным выборам уже всколыхнул рынки, тогда спред вырос до 90 базисных пунктов, что было самым широким показателем с 2012 года.

Кредитный рейтинг под угрозой

Ситуацию осложняет давление на кредитный рейтинг Франции. За последние несколько недель рейтинг страны был дважды понижен. Напряжение усиливает ожидание обновления рейтинга от агентства Moody's, запланированное на 24 октября.

Политическая нестабильность во Франции

Президент Эммануэль Макрон и его политическая сила уже длительное время работают в условиях «подвешенного» парламента, где они не имеют абсолютного большинства. Это значительно затрудняет принятие законов и заставляет правительство искать ситуативных союзников или прибегать к непопулярным конституционным механизмам для продвижения реформ. Частые изменения в правительстве и отставки ключевых министров являются следствием этой политической хрупкости. Инвесторы внимательно следят за этими процессами, поскольку политическая нестабильность может помешать проведению важных экономических реформ и негативно повлиять на способность страны обслуживать свой долг.