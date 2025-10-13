Аварийные отключения света: В семи областях введены графики

На утро 13 октября вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии в семи областях (при этом на Запорожье — для промышленности); в Черниговской области действуют почасовые графики отключений. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Подробности

«Из-за предопределенных предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в ОЭС Украины — утром были вынуждены применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях. Также в Черниговской области говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 9.30 понедельника потребление электричества в Украине на 9,5% превышает уровень 9 октября — рабочего дня, в который не применялись аварийные отключения. Причиной повышения потребления является снижение температуры воздуха, а также облачная погода почти на всей территории Украины.

Дополнительная нагрузка на энергосистему приводит к использованию электрообогревателей перед началом отопительного сезона.

«Учитывая последствия обстрелов и погодные условия, сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно на протяжении всех текущих суток», — подчеркнули в Укрэнерго.

На территории Сумской области ввели графики аварийных отключений из-за повреждений энергообъектов в результате российских обстрелов, сообщил в Телеграмме Сумской городской совет.

«По указанию НЭК „Укрэнерго“, на территории Сумщины введены графики аварийных отключений», — говорится в сообщении.

Сообщается, что графики аварийных отключений действуют для четырех очередей потребителей.