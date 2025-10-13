Илон Маск выплатит $128 млн уволенным топ-менеджерам Twitter

Илон Маск согласился урегулировать судебный иск на $128 миллионов, поданный четырьмя бывшими топ-менеджерами Twitter, которых он уволил в первый же день после поглощения компании в 2022 году. Руководители, среди которых бывший CEO Параг Агравал, обвиняли Маска в незаконном удержании выходного пособия из мотивов мести. О достижении мирового соглашения стало известно из судебных документов, пишет Tech Crunch.

Месть за сделку на $44 миллиарда

В своем иске топ-менеджеры утверждали, что Маск отказал им в выплатах из личной неприязни. Они считали это местью за то, что заставили его выполнить обязательства и завершить сделку по покупке Twitter за $44 миллиарда, когда он пытался от нее отказаться.

В иске даже цитировалась биография Маска, написанная Уолтером Айзексоном, где миллиардер обещал «охотиться на каждого из них до дня их смерти».

Часть более широкой проблемы с выплатами

Это далеко не первый случай, когда бывшие сотрудники Twitter судятся с Маском из-за невыплаты компенсаций. Недавно миллиардер также урегулировал коллективный иск от примерно 6 000 рядовых сотрудников, уволенных во время массовых сокращений. Они также жаловались на неполные или полностью отсутствующие выплаты выходного пособия.

Условия мирового соглашения

Хотя судебные документы подтверждают, что стороны достигли соглашения, конкретные условия мирового соглашения пока не разглашаются. Неизвестно, выплатит ли Маск полную сумму в $128 миллионов или стороны договорились о другой компенсации.