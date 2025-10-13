Национальный банк Украины объявил об отставке Ольги Лобайчук с должности начальника Управления защиты прав потребителей финансовых услуг. Регулятор начал поиск нового руководителя для этого ключевого направления, который отвечает за надзор за банками и финкомпаниями в сфере соблюдения прав клиентов. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба НБУ.
НБУ ищет нового главу Управления защиты прав потребителей финансовых услуг
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Управление защиты прав потребителей финансовых услуг является одним из важнейших для обычных граждан, поскольку именно оно стоит на страже их интересов в отношениях с финансовыми учреждениями.
В сферу ответственности нового начальника будет входить:
- Разработка правил и норм, регулирующих отношения между финучреждениями и их клиентами.
- Осуществление надзора за тем, как банки, микрофинансовые организации и другие компании соблюдают законодательство о защите прав потребителей.
- Рассмотрение жалоб от граждан на действия финансовых учреждений.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии