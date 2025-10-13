НБУ ищет нового главу Управления защиты прав потребителей финансовых услуг

Национальный банк Украины объявил об отставке Ольги Лобайчук с должности начальника Управления защиты прав потребителей финансовых услуг. Регулятор начал поиск нового руководителя для этого ключевого направления, который отвечает за надзор за банками и финкомпаниями в сфере соблюдения прав клиентов. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба НБУ.