українська
13 октября 2025, 10:15

Возобновление торговой войны с США обрушило китайские акции с 10-летних максимумов

Акции китайских компаний резко упали на торгах 13 октября. Возобновление торговой войны между Вашингтоном и Пекином подорвало аппетит инвесторов к риску и спровоцировало фиксацию прибыли на фондовом рынке Китая, находившемся на максимумах за последние десять лет.

Акции китайских компаний резко упали на торгах 13 октября.
Фото: mind.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Индекс голубых фишек Китая CSI 300 и Shanghai Composite потеряли почти 2% после открытия торгов. Гонконгский Hang Seng снизился более чем на 2%. Котировки Alibaba опустились на 3%, бумаги Tencent подешевели на 4,1%.

На фоне общей распродажи в начале сессии подорожали акции китайских стратегических секторов, включая бумаги производителей редкоземельных металлов и полупроводников, передает Reuters.

10 октября, в пятницу, президент США Дональд Трамп в ответ на ограничение Китаем экспорта редкоземельных металлов пообещал с 1 ноября ввести дополнительную 100-процентную пошлину на китайский импорт и ужесточить экспортный контроль за поставками программного обеспечения.

Угрозы в адрес Пекина вызвали обвал на европейских и американских фондовых биржах. Индекс китайских компаний, торгующихся на Nasdaq, рухнул на 6%.

Китай в воскресенье заявил, что «не боится» торговой войны с США и обвинил Вашингтон в «классических двойных стандартах», передает CNBC. Трамп попытался ослабить напряженность, написав в тот же день в соцсетях, что в отношениях двух стран «все будет хорошо»: «США хотят помочь Китаю, а не навредить ему». А вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пойдет на переговоры, если Пекин «готов вести себя разумно».

Что говорят аналитики

Участники рынка считают, что распродажа китайских акций на фоне возобновившейся торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира предоставит возможность для покупок на спаде, пишет Bloomberg.

«С технической точки зрения, рост [китайских акций] с начала года создал условия для коррекции. (…) Таким образом, краткосрочное снижение — это хорошая возможность для увеличения доли китайских активов в портфеле, если она была недостаточной», — заявил главный стратег по Азии Indosuez Wealth Management Фрэнсис Тан.

«Распродажа на рынке, скорее всего, продолжится. Но это создаст более привлекательные уровни для входа в акции китайских компаний, связанных с искусственным интеллектом, дата-центрами, полупроводниками и оборудованием для их производства. В случае дальнейшей эскалации, по нашему мнению, у Китая есть преимущество, поскольку его социалистическая система позволяет выдерживать давление дольше, чем США», — написали аналитики Jefferies Эдисон Ли и Ник Ченг.

Напомним

После воскресного заявления президента Трампа фьючерсы на американские акции выросли, отыграв часть обвала пятничной сессии. Биржевые контракты на промышленный индекс Dow Jones подорожали на 0,9%, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили 1,2% и 1,6% соответственно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Роман Мирончук
Комментарии - 1

+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
13 октября 2025, 10:58
#
«США хотят помочь Китаю, а не навредить ему». Это прекрасно. «Эти люди хотят мне добра» (Собачье средце)
