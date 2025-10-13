Военный сбор пополнил бюджет на 116,7 миллиарда гривен с начала года

В государственный бюджет за январь-сентябрь поступило 116,7 млрд грн военного сбора, что почти в четыре раза превышает показатель аналогичного периода в прошлом году (на 84,2 млрд грн больше). Об этом сообщает Государственная налоговая служба .

Где больше всего оплатили

Среди лидеров по уплате военного сбора — Киев (37,7 млрд грн), Днепропетровская (13,2 млрд грн), Львовская (9 млрд грн) и Харьковская (7,4 млрд грн) области.

Отмечается, что рост поступлений произошел благодаря повышению с 1 декабря 2024 г. ставки военного сбора до 5%, а также добросовестной и своевременной уплате сбора плательщиками.

В ГНС напомнили, что самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы по закону от 18 июня 2025 года.