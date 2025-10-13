Строительство жилья в Украине с начала года подорожало на 18%

Себестоимость строительства жилья в Украине с начала года выросла на 10−25% в зависимости от класса жилья, пишет « Интерфакс-Украина » со ссылкой на застройщиков.

Расходы на строительство увеличились на 10−15%, сообщили в City One Development. Ключевые факторы — повышение цен на материалы, логистические издержки, валютные колебания, дефицит кадров и рост зарплат. Цены на бетон выросли на 6%, металл — на 2%, цемент — на 10%, штукатурку — на 13%, кирпич — на 9%.

Компания отмечает, что резкий рост цен на стройматериалы, который был в 2024 году (металл — на 21%, бетон — на 47%, кирпич — на 10%), сменился постепенной коррекцией.

Alliance Novobud сообщает о росте цен на бетон и арматуру на 5−7%, гидроизоляционные материалы — на 7−10%, кабельную продукцию — на 10−15%, утеплители и железобетонные изделия — до 25%, ПВХ окна — на 20%, радиаторы отопления — на 23,5%.

Причины — валютные колебания, усложнение логистики из-за войны и девальвации гривны. Стоимость строительно-монтажных работ выросла на 15−25%.

Значительное удорожание инженерных систем и отделочных материалов, хотя цены на некоторые локальные стройматериалы остаются стабильными, сообщил СЕО Enso Рамиль Мехтиев. Владимир Жигман из DIM добавляет, что больше всего выросли цены на импортозависимые материалы, энергозатратные продукты и зависящие от логистики. Доля импортных материалов выросла с 14% в 2021 году до 30% в 2025 году, тогда как украинские производители повышают цены из-за релокации и ограничения производства.

Компания «РИЭЛ» подтверждает, что рост цен на материалы и работы существенно повлиял на себестоимость. Во Львове и Киеве квадратный метр в новостройках подорожал на 25% по сравнению с 2021 годом. С начала года зарплаты выросли на 5−7%, а по сравнению с 2024-м — на 15−18% из-за роста фонда оплаты труда, стоимости материалов и эксплуатации техники, добавил Максим Одинцов из «Два академика».

Во втором квартале цены на жилье в Украине выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в Госстате. На первичном рынке рост составил 16,7%, а на вторичном — 14,8%.