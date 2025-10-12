Multi от Минфин
українська
12 октября 2025, 14:20

Импорт легковых авто в Украину за девять месяцев вырос на 27%

В январе-сентябре 2025 года в Украину ввезли легковых автомобилей (включая грузопассажирские фургоны и авто для гонок) на сумму почти $4,17 млрд. Это на 27,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда объем импорта составил $3,28 млрд, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В январе-сентябре 2025 года в Украину ввезли легковых автомобилей (включая грузопассажирские фургоны и авто для гонки) на сумму почти $4,17 млрд.
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Темпы роста импорта ускорились: если по итогам первого полугодия прирост составил 11,6%, то к концу третьего квартала показатель существенно вырос.

В сентябре в Украину ввезли авто на $581,9 млн, что на 70% больше, чем за тот же месяц в прошлом году.

Крупнейшими поставщиками автомобилей остаются Германия, США и Китай. В прошлом году в тройку лидеров входили США, Германия и Япония. Импорт из Германии увеличился на 50,5% до $739,7 млн, а ее доля в структуре импорта выросла до 17,7% (против 15,1% год назад).

Поставки из США составили $732,3 млн (+18,4%), а из Китая — $517,2 млн (12,4% импорта легковых автомобилей). Для сравнения, в прошлом году импорт из Японии составил $387,4 млн. (11,8%).

Импорт из других стран в январе-сентябре 2025 года достиг $2,18 млрд. против $1,78 млрд. за аналогичный период 2024-го.

Экспорт легковых автомобилей из Украины оставался незначительным — всего $6,9 млн за девять месяцев текущего года. Основными направлениями стали ОАЭ, Канада и США. В прошлом году экспорт составил $8,6 млн, в основном в Канаду, Германию и США.

По оценкам Гостаможслужбы, доля легковых автомобилей в общем импорте товаров за январь-сентябрь 2025 года составила 6,94% (в прошлом году — 6,4%), в структуре экспорта — 0,02% (против 0,03%).

Для справки: в 2024 году Украина импортировала легковые авто на $4,39 млрд (+8% к 2023-му), тогда как экспорт снизился в 2,7 раза — до $10,1 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
