Крипторынок в сентябре: BTC удерживает лидерство, ETF обновляют рекорды, а DeFi возвращается к росту

Отмечается, что прошлый месяц сказался повышением общей капитализации криптовалют на 4,3% после решения ФРС США впервые за год снизить учетную ставку.

Институциональные инвесторы снова направили потоки в биткоин, а доминирование BTC достигло 58,1% — самого высокого уровня с начала года. В то же время спотовые BTC-ETF привлекли $2,56 млрд, тогда как ETH-ETF зафиксировали отток в $389 млн.

Bitcoin и Ethereum

В сентябре Bitcoin стал основным бенефициаром макроэкономического фона. После снижения ставки ФРС спрос на биткоин заметно вырос — актив завершил месяц с приростом 5,3%.

Институциональные приливы в споте BTC-ETF усилились в середине месяца, а совокупные активы в управлении этих фондов достигли $82 млрд. На этом фоне биткоин удержал роль «эталонного» актива рынка, стабильно реагируя на колебания глобальных макропоказателей.

Ethereum, напротив, показал снижение на 6,1%, опустившись ниже $4 000. Отток средств с ETH-ETF в размере $389 млн объясняется частичным перераспределением капитала в пользу биткоина. В то же время, институциональное накопление ETH продолжается умеренными темпами, а ончейн-активность сети остается стабильной.

Топ-10 криптовалют

Среди топовых активов по месячным результатам отличились BNB (+19,7%), DOGE (+7,6%) и BTC (+5,3%). Рост BNB поддержал рекордные объемы торгов на Aster DEX и расширение платформы Benji Investments от Franklin Templeton в сети BNB Chain.

Dogecoin выиграл от запуска REX-Osprey Dogecoin ETF, открывшего актив для регулируемых инвесторов. Положительную динамику показали HYPE (+3,9%), SOL (+3,9%) и XRP (+2,0%). В то же время TRX (-1,8%), ADA (-2,5%), ETH (-6,1%) и LINK (-8,4%) закончили месяц в минусе.

Ключевые события месяца

17 сентября ФРС США снизила ставку, что явилось переломным моментом для рынков. После решения инвесторы частично фиксировали доходы, однако общий настрой оставался положительным.

На американском рынке биржевых фондов наблюдается очередь из более 90 крипто-ETP, ожидающих одобрения к концу года. SEC сократила срок рассмотрения заявок с 240 до 75 дней, упростив процесс согласования новых ETF.

Первые запуски подтвердили устойчивый спрос: REX-Osprey XRP ETF продемонстрировал оборот в $37,7 млн в первый день торгов — лучший результат среди дебютов года, тогда как REX-Osprey Dogecoin ETF достиг $17 млн.

DeFi: стабильный рост и новые драйверы

Общая заблокированная стоимость (TVL) у DeFi за месяц увеличилась на 3,0%. Наибольший прирост зафиксирован в экосистеме Ethereum, тогда как остальные ведущие сети показали умеренную положительную динамику.

Среди ключевых тенденций активное расширение рынка перпетуальных DEX: их совокупные суточные объемы торгов достигли US$65−70 млрд, а соотношение DEX/CEX в фьючерсном сегменте составляет около 18%. Наивысшую активность показала Aster DEX, которая в сутки фиксировала более US$43 млрд оборота.

Стейблкоины

Капитализация стейблкоинов в сентябре выросла на 4,62%, достигнув нового максимума года. USDT сохраняет преимущество над USDC, а стабильная динамика USDe позволила токену опередить основных конкурентов по темпам роста.

Общее предложение стейблкоинов составляет US$253,7 млрд, а объем ончейн-переводов с начала года превысил US$21,5 трлн — на US$7,5 трлн больше, чем в прошлом. Инфраструктурные решения, в частности Plasma Network, способствуют расширению использования стейблкоинов в межсетевых платежах.

NFT

Рынок NFT сократился на 25,5% по сравнению с августом. Объемы торгов на Ethereum снизились на 54,8%, на Polygon — на 54,6%, у BNB Chain — на 72%. Среди коллекций лидером стала Courtyard (Polygon), занявшая первое место в мировом рейтинге. Вторую позицию заняла DMarket (Mythos). После airdrop привлек внимание новый проект Hypurr NFT, где средняя цена floor price достигла $50 000.

Макротренды и перспективы

После понижения ставки ФРС рынок продолжает адаптацию к новой монетарной политике. Институциональная активность сосредоточена преимущественно в биткоине и ETF-продуктах, тогда как DeFi возвращается к постепенному росту.

Рынок стейблкоинов укрепляет позиции как ключевой элемент межсетевой ликвидности, а сегмент NFT проходит период консолидации после первого первого полугодия.