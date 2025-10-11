Multi от Минфин
11 октября 2025, 15:20 Читати українською

S&P Global запускает криптовалютный индекс

Компания S&P Global объявила о расширении своего предложения криптоиндексов, анонсировав запуск S&P Digital Markets 50 Index. Этот новый инструмент впервые объединит в одном бенчмарке криптовалюты и публичные акции компаний, связанных с криптоэкосистемой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания S&P Global объявила о расширении своего предложения криптоиндексов, анонсировав запуск S&P Digital Markets 50 Index.

Новый инструмент для диверсификации

Новый индекс, созданный совместно с провайдером токенизированных ценных бумаг Dinari, призван дать инвесторам более широкое представление о рынке цифровых активов и служит удобным ориентиром для его отслеживания.

Индекс будет включать 50 компонентов:

  • 35 компаний, занимающихся цифровыми активами, инфраструктурой, финансовыми услугами, блокчейн-приложениями и сопутствующими технологиями.
  • 15 криптовалют, выбранных из более широкого индекса S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Index.

Камерон Дринквотер, главный операционный директор S&P Dow Jones Indices, отметил, что цифровой сектор вышел за пределы ниши и стал более стабильным элементом глобальных рынков.

Токенизация и доступность

Партнерство по Dinari позволит сделать индекс S&P Digital Markets 50 инвестиционно привлекательным через dShares (токенизированные акции).

«Впервые инвесторы могут получить доступ как к акциям США, так и к цифровым активам в едином, прозрачном продукте. Это демонстрирует, как технология on-chain может расширить охват устоявшихся финансовых стандартов, делая их более эффективными, доступными и глобально релевантными», — заявила бизнес-директор Dinari Анна Вроблевская.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
