S&P Global запускает криптовалютный индекс

Компания S&P Global объявила о расширении своего предложения криптоиндексов, анонсировав запуск S&P Digital Markets 50 Index. Этот новый инструмент впервые объединит в одном бенчмарке криптовалюты и публичные акции компаний, связанных с криптоэкосистемой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый инструмент для диверсификации

Новый индекс, созданный совместно с провайдером токенизированных ценных бумаг Dinari, призван дать инвесторам более широкое представление о рынке цифровых активов и служит удобным ориентиром для его отслеживания.

Индекс будет включать 50 компонентов:

35 компаний, занимающихся цифровыми активами, инфраструктурой, финансовыми услугами, блокчейн-приложениями и сопутствующими технологиями.

15 криптовалют, выбранных из более широкого индекса S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Index.

Камерон Дринквотер, главный операционный директор S&P Dow Jones Indices, отметил, что цифровой сектор вышел за пределы ниши и стал более стабильным элементом глобальных рынков.

Токенизация и доступность

Партнерство по Dinari позволит сделать индекс S&P Digital Markets 50 инвестиционно привлекательным через dShares (токенизированные акции).

«Впервые инвесторы могут получить доступ как к акциям США, так и к цифровым активам в едином, прозрачном продукте. Это демонстрирует, как технология on-chain может расширить охват устоявшихся финансовых стандартов, делая их более эффективными, доступными и глобально релевантными», — заявила бизнес-директор Dinari Анна Вроблевская.