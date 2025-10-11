Multi от Минфин
українська
11 октября 2025, 12:34

Нацбанк объяснил замедление инфляции

По данным Государственной службы статистики, в сентябре 2025 года инфляция продолжила замедляться — до 11,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,3%. Национальный банк прокомментировал замедление уровня инфляции.

По данным Государственной службы статистики, в сентябре 2025 года инфляция продолжила замедляться — до 11,9% в годовом исчислении.
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Регулятор отметил, что фактическая траектория инфляции оставалась ниже прогнозной, опубликованной в июльском Инфляционном отчете, из-за влияния существенного удешевления овощей и ослабления ценового давления на рынке фруктов.

«Замедление базовой инфляции было близким к прогнозу, а ее сезонно скорректированные показатели и дальше указывали на сохранение достаточно устойчивого фундаментального ценового давления», — говорится в сообщении.

Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания в дальнейшем замедлялись — до 18,1% г/г

Цены на большинство овощей снизились в годовом исчислении благодаря высоким урожаям, а также вследствие непригодности отдельной продукции к длительному хранению из-за их низкого качества. В частности, в годовом исчислении подешевели капуста, перец, огурцы, свекла, морковь, лук, картофель и помидоры.

Резко замедлились темпы роста цен на все фрукты. Рост цен на яйца также притормозил преимущественно из-за эффектов базы сравнения. В дальнейшем снижались темпы удорожания муки и отдельных круп благодаря поступлению новых урожаев зерновых.

Замедлился рост цен на молоко и впервые за продолжительное время на мясо птицы. В то же время продолжалось ускорение подорожания свинины и говядины из-за сокращения поголовья скота в этом году.

Базовая инфляция в дальнейшем снижалась — до 11,0%

Удорожание обработанных продуктов замедлилось до 16,8% г/г. В частности, притормозил рост цен на хлеб, подсолнечное масло, отдельную молочную продукцию, безалкогольные напитки. В то же время ускорилось удорожание отдельных видов обработанной рыбы и морепродуктов.

Рост стоимости непродовольственных товаров также замедлился — до 2,3% г/г. Продолжилось падение цен на одежду и обувь.

Инфляция услуг была неизменной — 14,1%, а ее динамика в разрезе отдельных услуг — разнонаправленной. Да, ускорилось подорожание услуг высшего образования, кафе и ресторанов, личного ухода. Рост цен на амбулаторные услуги, платы за аренду квартиры и цен на другие образовательные (кроме высшего образования) услуги замедлился.

Темпы роста административно регулируемых цен незначительно замедлились — до 10,7% г/г

Такая динамика объяснялась понижением темпов удорожания табачных изделий. Ускорился рост цен на алкогольные напитки.

Темпы роста цен на топливо замедлились — до 4,7%

Такая динамика в большинстве своем обусловлена эффектом базы сравнения, тогда как цены на основные виды топлива в сентябре почти не изменялись на фоне стабилизации мировых цен на нефть.

«За последние месяцы потребительская инфляция ожидаемо закрепилась на траектории устойчивого снижения. Замедление инфляции наблюдалось за широким перечнем составляющих. В то же время фундаментальное ценовое давление оставалось значительным, о чем свидетельствовали как сезонно скорректированные показатели базовой инфляции в целом, так и устойчивая инфляция.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
