Национальный банк в течение недели, с 6 по 10 октября, купил на межбанковском рынке $0,20 млн и продал $734,20 млн. Чистая продажа валюты составила $734 млн против $331,10 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ вдвое увеличил продажу валюты на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Таким образом, Нацбанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $402,90 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $39,75 млн;
- продал $26 621,53 млн;
- чистая продажа валюты — $26 581,78 млн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии