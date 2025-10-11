НБУ вдвое увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 6 по 10 октября, купил на межбанковском рынке $0,20 млн и продал $734,20 млн. Чистая продажа валюты составила $734 млн против $331,10 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.