Уолл-стрит обрушился после угроз Трампа резко повысить пошлины для Китая

Длительный период покоя на Уолл-стрит был разрушен в пятницу: американские акции резко упали после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил повысить тарифы на китайский импорт на 100%. Об этом сообщает Associated Press.

Индекс S&P 500 обвалился на 2,7%, зафиксировав худший дневной показатель с апреля. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average потерял 878 пункта (1,9%), а композитный индекс Nasdaq упал на 3,6%.

Акции направлялись к небольшому росту с утра, пока Трамп не опубликовал в социальной сети Truth Social заявление, в котором сообщил, что рассматривает возможность «масштабного повышения тарифов» на китайский импорт.

Причиной недовольства американского резидента стали ограничения, наложенные Китаем на экспорт редкоземельных элементов — материалов, критически важных для производства широкого спектра продукции, от бытовой электроники до реактивных двигателей.

«С нами связались другие Страны, крайне взбешенные этой великой Торговой враждебностью, возникшей ниоткуда», — написал Трамп. Он также отметил, что «теперь, похоже, нет никаких оснований» встречаться с лидером Китая Си Цзиньпином, хотя раньше была договоренность об этом в рамках предстоящей поездки в Южную Корею.

Масштабное падение

Рост напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира привел к широкомасштабному падению на Уолл-стрит: снизились примерно шесть из каждых семи акций индекса S&P 500. Ослабление охватило почти все секторы, от крупных технологических гигантов, таких как Nvidia и Apple, до акций небольших компаний.

Падение могло быть спровоцировано тем, что рынок был «перегрет». Американские акции критиковали за слишком высокие цены после почти непрерывного роста S&P 500 на 35% от минимума, зафиксированного в апреле.

Критики считают, что рынок выглядит слишком дорогим, поскольку цены росли гораздо быстрее корпоративных доходов. Особую обеспокоенность вызывают компании из сферы искусственного интеллекта (ИИ), где пессимисты видят параллели с пузырьками доткомов 2000 года.

Даже компании с хорошими показателями пострадали: акции Levi Strauss упали на 12,6%, несмотря на то, что компания сообщила о лучшей, чем ожидалось, прибыли за последний квартал.

Падение цен на нефть

Одно из самых заметных движений в пятницу наблюдалось на рынке нефти: цена на эталонную марку американской сырой нефти упала на 4,2% до $58,90 за баррель.

Падение произошло на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом в Газе. Завершение войны может уменьшить опасения по поводу перебоев в поставках нефти. Снижение ускорилось после заявления Трампа о возможном повышении тарифов, что может замедлить мировую торговлю и сократить потребление топлива. Цена на нефть Brent упала на 3,8% — до $62,73 за баррель.

Облигации

На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских бумаг США снизилась до 4,05% с 4,14% в конце четверга. Это начавшееся еще до заявлений Трампа падение усилилось после обнародования отчета Мичиганского университета. В нем отмечается, что настроения американских потребителей остаются подавленными: люди и дальше озабочены «проблемами кошелька» — высокими ценами и более слабыми перспективами на рынке труда — и не ожидают заметного улучшения в ближайшее время.

Федеральная резервная система США в прошлом месяце впервые в этом году снизила свою основную процентную ставку из-за замедления рынка труда и прогнозирует дальнейшие снижения в следующем году для поддержки экономики.