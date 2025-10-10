«Взрывное движение впереди»: аналитики прогнозируют новый взлет серебра после рекорда в $51

Цена на серебро на этой неделе достигла нового исторического максимума в $51 за унцию, однако аналитики считают, что это только начало. По их словам, на рынке формируется «идеальный шторм»: беспрецедентный дефицит физического металла и стремительный рост стоимости его аренды могут спровоцировать еще более «взрывное движение» цены вверх. Об этом 10 октября сообщает издание Benzinga.

Стоимость аренды серебра взлетела почти до 40%

Главным индикатором глубокого кризиса на рынке стали ставки аренды серебра (lease rates) — стоимость заимствования физического металла. В Лондоне ставка по однодневным контрактам взлетела до шокирующего уровня 39,2%.

«Ставки аренды серебра взлетели. Физическое серебро исчезает», — написал в соцсети Х Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», прогнозируя следующую цель на уровне $75.

Такой стремительный рост ставок свидетельствует о отчаянном спросе на реальное, физическое серебро, которого катастрофически не хватает на рынке для выполнения обязательств. Как отметил Оле Хансен из Saxo Bank, рынок демонстрирует «явные признаки стресса на фоне острой физической нехватки» металла. Дополнительным свидетельством этого является редкая премия в $2,7, с которой серебро в Лондоне торгуется по сравнению с фьючерсами в Нью-Йорке.

Ловушка для «шортистов»

Высокие ставки аренды делают удержание коротких позиций (ставок на падение цены) чрезвычайно дорогим. Трейдеры, играющие на понижение, вынуждены платить огромные проценты за аренду металла, который они продали.

Это создает условия для «шорт-сквиза»: «шортисты» могут быть вынуждены массово закрывать свои убыточные позиции, выкупая серебро на рынке, что спровоцирует еще один резкий скачок цены.

«Тройные вершины редко держатся»

Несмотря на небольшой откат цены после достижения $51, многие аналитики сохраняют оптимизм. Инвесторы продолжают активно вкладывать средства в металл: крупнейший в мире серебряный ETF-фонд iShares Silver Trust (SLV) с начала года вырос на 70%.

Макростратег Отавио «Тави» Коста из Crescat Capital считает, что рынок просто «переваривает» психологически важный уровень в $50.

«Тройные вершины редко держатся. А учитывая, что золото все еще торгуется примерно в 80 раз дороже серебра, я бы не стал делать ставку против прорыва. Как по мне, взрывное движение кажется неизбежным», — отметил он.