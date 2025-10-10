Почему дорожают новостройки: застройщики назвали главные причины роста себестоимости в 2025 году

Себестоимость строительства жилья в Украине с начала 2025 года выросла в среднем на 10−25% в зависимости от класса объекта. Девелоперы объясняют это системным подорожанием строительных материалов, ростом заработных плат на фоне дефицита кадров и осложненной логистикой. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Главные факторы: материалы, логистика и зарплаты

Застройщики единодушны в том, что на рост расходов повлиял целый комплекс факторов, связанных с войной.

1. Подорожание строительных материалов. Это главный драйвер роста себестоимости. С начала года цены на различные категории выросли неравномерно:

Больше всего подорожали: утеплитель и железобетонные изделия (до 25%), радиаторы отопления (23,5%), ПВХ окна (почти 20%).

Умеренно выросли: цемент (более 10%), кирпич (более 9%), бетон (6%).

2. Осложненная логистика. Из-за войны были разрушены привычные цепочки поставок. По словам застройщиков, время заказа и доставки материалов увеличилось в полтора-два раза, что также закладывается в финальную стоимость.

3. Дефицит кадров и рост зарплат. Нехватка квалифицированных рабочих на рынке приводит к росту стоимости строительно-монтажных работ (на 15−25% с начала года) и повышению фонда оплаты труда. Хотя в 2025 году зарплаты выросли на 5−7%, по сравнению с началом 2024 года рост составляет 15−18%.

Удвоение импорта: как зависимость от зарубежных материалов влияет на цену

Одним из ключевых структурных изменений на рынке стала растущая зависимость от импорта. По данным компании DIM, если до полномасштабного вторжения доля импортных стройматериалов составляла 14%, то сейчас она выросла до 30%.

Это связано с тем, что многие украинские производства были разрушены, повреждены или оказались в оккупации. Хотя цены на сами импортные товары в основном не изменились, их стоимость для застройщика растет из-за девальвации гривны и осложненной логистики. Таким образом, чем больше доля импорта в проекте, тем выше его себестоимость.

Прошел ли пик подорожания?

Несмотря на текущий рост, некоторые девелоперы считают, что фаза шокового скачка цен уже позади. Например, в компании City One Development отмечают, что наиболее резкое подорожание наблюдалось в 2024 году, когда цена на бетон выросла на 47%. Текущую динамику они расценивают как «постепенную коррекцию», а не новый ценовой шок.