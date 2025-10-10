Multi от Минфин
українська
10 октября 2025, 18:05

Экс-премьер Великобритании Риши Сунак стал советником Microsoft и ИИ-стартапа Anthropic

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о начале работы в двух ведущих мировых технологических компаниях — Microsoft и разработчике искусственного интеллекта Anthropic. В роли старшего советника он будет помогать им в решении стратегических вопросов, связанных с влиянием технологий на экономику, безопасность и общество. Об этом он сообщил на своей странице в LinkedIn 10 октября.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о начале работы в двух ведущих мировых технологических компаниях — Microsoft и разработчике искусственного интеллекта Anthropic.

«На пороге технологической революции»: миссия Сунака

В своем посте Риши Сунак отметил, что давно верит в трансформационную силу технологий. Он сравнил текущий момент с промышленной революцией, подчеркнув, что влияние ИИ будет таким же глубоким, но значительно более быстрым.

«Я рад помочь этим двум компаниям в решении важных стратегических вопросов о том, как сделать технологии полезными для нашей экономики, безопасности и общества», — написал он.

Экс-премьер также сообщил, что все доходы от этих должностей будут полностью переданы в The Richmond Project — благотворительную организацию, которую он основал вместе со своей женой Акшатой Мурти.

Продолжение политического курса

Этот шаг является логическим продолжением политики, которую Риши Сунак проводил на посту премьер-министра. Именно он позиционировал Великобританию как одного из мировых лидеров в сфере регулирования и безопасности искусственного интеллекта.

В 2023 году Сунак организовал и провел первый в истории глобальный саммит по безопасности ИИ в Блетчли-парке, собрав лидеров стран и технологических компаний для обсуждения рисков новой технологии. Его переход на работу в ведущие ИИ-компании свидетельствует о глубокой личной заинтересованности в этой сфере.

Стратегический выбор: гигант и его конкурент

Выбор компаний показателен. Microsoft — один из столпов мировой ИТ-индустрии и главный финансовый и стратегический партнер OpenAI, разработчика ChatGPT.

В то же время Anthropic является одним из ключевых конкурентов OpenAI. Стартап, основанный бывшими сотрудниками OpenAI, известен своим фокусом на безопасности ИИ и разработкой семейства моделей Claude.

Таким образом, Риши Сунак занял уникальную позицию, консультируя одновременно двух центральных, но конкурирующих игроков глобальной гонки искусственного интеллекта.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
