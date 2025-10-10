Multi от Минфин
10 октября 2025, 17:02 Читати українською

Кто возглавит ФРС США после Пауэлла: у Трампа определили список из пяти кандидатов

Процесс выбора нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США вступил в решающую фазу. Министр финансов Скотт Бессент после серии собеседований сократил список претендентов с одиннадцати до пяти человек. Выбор нового главы самого влиятельного центробанка мира происходит на фоне беспокойства по поводу будущей независимости ФРС при администрации Дональда Трампа. Об этом сообщают высокопоставленные источники в Минфине США, передает CNBC.

Процесс выбора нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США вступил в решающую фазу.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Финальная пятерка: кто вошел в список

После тщательного отбора в списке остались как действующие представители ФРС, так и известные экономисты и финансисты из-за пределов центробанка.

Кандидаты:

  • Мишель Боуман — действующий вице-председатель ФРС по надзору.
  • Кристофер Воллер — действующий член Совета управляющих ФРС.
  • Кевин Хассетт — директор Национального экономического совета.
  • Кевин Ворш — бывший член Совета управляющих ФРС.
  • Рик Ридер — директор по инвестициям в рынки с фиксированной доходностью в BlackRock.

Следующий раунд собеседований может продлиться до конца ноября, после чего Скотт Бессент представит сокращенный список на окончательное утверждение президенту Трампу.

Критерии отбора и «темная лошадка» из BlackRock

По данным источников, министр финансов ищет кандидата, который «открыт к новым идеям» в отношении управления ФРС и денежно-кредитной политики. Сам Бессент является критиком нынешней политики центробанка, считая его структуру слишком раздутой, и, вероятно, ищет реформатора, готового сократить влияние ФРС и ограничить использование таких инструментов, как количественное смягчение.

Хотя официально фаворита нет, источники подтверждают, что Бессента особенно впечатлил Рик Ридер из BlackRock. Ридер является известным экспертом с Уолл-стрит, но, в отличие от других кандидатов, он никогда не работал в ФРС, что делает его настоящей «темной лошадкой», способной изменить систему.

Тень над независимостью ФРС

Процесс отбора проходит на фоне беспрецедентного давления Белого дома на центральный банк. Администрация Трампа неоднократно критиковала ФРС за слишком жесткую монетарную политику и требовала резкого снижения процентных ставок.

Попытки президента уволить действующего председателя Джерома Пауэлла и члена правления Лизу Кук (дело в настоящее время рассматривается в Верховном суде) вызвали серьезную обеспокоенность по поводу сохранения независимости ФРС — ключевого принципа, на котором держится доверие к доллару и финансовой системе США.

Стратегия назначения: номинация на 14 лет

По данным источников, рассматривается более хитрая стратегия назначения. Нового председателя, вероятно, сначала номинируют на вакантное место обычного члена Совета управляющих с полным 14-летним сроком, и только потом назначат председателем. Это позволит обеспечить долгосрочное влияние новой администрации на политику ФРС, в отличие от текущего места Джерома Пауэлла, срок полномочий которого как члена правления истекает через два года.

