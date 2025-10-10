Multi от Минфин
10 октября 2025, 15:06

Сколько можно заработать на LEGO и скинах CS:GO

В новой реальности, где лидерами роста стали компании, связанные с AI-направлением, а традиционные защитные сектора теряют привлекательность, инвесторы все чаще ищут нестандартные способы диверсификации. Появление новых цифровых и физических активов открывает дополнительные возможности для роста портфеля, но в то же время требует от инвесторов более глубокого понимания рынка и рисков. Подробнее об этом рассказал инвестиционный эксперт Никита Гуппал.

В новой реальности, где лидерами роста стали компании, связанные с AI-направлением, а традиционные защитные сектора теряют привлекательность, инвесторы все чаще ищут нестандартные способы диверсификации.

Альтернативные активы: нестандартные возможности инвестирования

Пока рынок адаптируется к высоким мультипликаторам технологического сектора и сокращению роли классических safe haven-активов, в тени основных индексов формируется растущая другая категория: LEGO-наборы, карточки Pokémon и виртуальные предметы из CS:GO. Их доходность хоть и нестабильна, но порой значительно превышает показатели публичных компаний.

По данным аналитиков Modern Money, редкие LEGO-наборы росли в цене в среднем на 10−15 % в год, опережая S&P 500 и золото в отдельные периоды. Особую популярность имеют наборы, которые больше не выпускаются — например, LEGO Taj Mahal или UCS Millennium Falcon, которые после прекращения производства демонстрировали стремительный рост на вторичном рынке.

Между тем в мире коллекционных Pokémon-карточек также произошел настоящий ажиотаж. Карточку PSA 10 Charizard 1999 года продали за более чем $400 тыс., а самую ценную — Pikachu Illustrator — более чем за $5 млн. Спрос растет не только среди фанатов, но и среди инвесторов, которые ищут активы с «эмоциональной привязкой» и потенциалом переоценки, о чем писали Forbes, Bloomberg и The Wall Street Journal.

Рынок виртуальных предметов, в частности из мира CS:GO, уже превратился в полноценную биржу, где отдельные скины, такие, как AWP Dragon Lore или Karambit Fade, стоят тысячи долларов. На Buff.market, одной из крупнейших площадок, средние объемы торгов превышают миллионы долларов ежемесячно — и это уже не просто игра, а настоящий рынок спроса и дефицита.

Конечно, эти активы не приносят классического денежного потока, не выплачивают дивиденды и не регулируются SEC. Однако во времена недоверия к финансовым институтам, геополитической нестабильности и культурного сдвига поколений, именно такие нетрадиционные инвестиции для многих выглядят ближе, понятнее и даже выгоднее. В то же время они требуют специализированных знаний и внимательного анализа рынка.

LEGO как инвестиция: конструктор из детства, который обходит акции, золото и облигации

Инвестиции традиционно ассоциируются с биржевыми графиками, облигациями и портфелями акций. Однако на периферии финансового рынка формируется менее заметный, но прибыльный сегмент — инвестиции в LEGO-наборы.

Это направление уже давно вышло за пределы ностальгического хобби: оно имеет собственную инфраструктуру, вторичные рынки, аналитику и примеры шестизначных доходов, которые иногда превышают доходность индекса S&P 500 или золота.

Согласно аналитике BrickFact, LEGO-наборы, снятые с производства, росли в цене в среднем на 11−15% годовых. Это больше, чем средние показатели S&P 500 (8−10%) или золота (3−5%). Например, набор UCS Millennium Falcon (Star Wars) подорожал с $499 (в 2007 году) до более чем $2 000 на вторичном рынке. А небольшой набор Darth Revan уже через год после снятия с продажи продавали почти за $30 — то есть +600% прибыли.

Конечно, не каждый набор растет в цене одинаково. Однако правильный выбор и терпение — это настоящая стратегия, которую сегодня используют тысячи фанатов и частных инвесторов во всем мире.

Самые популярные платформы для торговли:

  • eBay — крупнейший вторичный рынок LEGO. Здесь покупают, продают и спекулируют на всем — от мелких фигурок до коллекционных гигантов.
  • BrickLink — платформа для опытных фанатов. Она позволяет отслеживать цены, продавать наборы, фигурки или даже отдельные детали.
  • Также популярны Facebook Marketplace, Mercari, OfferUp — удобные для локальных сделок.

Наборы с наибольшим потенциалом роста:

  • Лимитированные наборы, которые уже сняты с производства (retired sets).
  • Популярные серии — Star Wars, Harry Potter, Marvel, Ideas.
  • Большие коллекционные наборы (например, Taj Mahal, Hogwarts Castle) — часто дорожают быстрее всего.
  • Наборы с эксклюзивными мини фигурками, которые больше нигде не появляются.

Например, Taj Mahal (2008) стоил примерно $300, а уже через несколько лет его цена превысила $1 000. Даже после переиздания в 2017 году интерес к оригиналу не исчез — его стоимость лишь немного снизилась, оставаясь стабильно высокой на вторичном рынке.

Инвестиционная ценность LEGO зависит от:

  1. Состояния коробки — ценятся только не распакованные, целые наборы (обозначаются как MISB — mint in sealed box).
  2. Времени — активный рост обычно начинается через 2−3 года после «выхода на пенсию» набора.
  3. Тематики — чем сильнее фан-база (как у Star Wars или Marvel), тем больше вероятность роста стоимости.
  4. Размера — большие и малые наборы растут быстрее, чем средние.
  5. Удачного момента покупки — лучше всего покупать наборы со скидками накануне их снятия с производства.

Инвестиции в LEGO не заменяют акции или облигации, но могут стать частью диверсифицированного портфеля или прибыльным хобби. Если вам нравятся конструкторы, фильмы, фандомы, и вы готовы ждать 3−5 лет, это может стать не только интересным, но и прибыльным опытом.

Pokémon-карты: ностальгия, которая стоит миллионы

То, что еще вчера хранилось в коробке на антресоли, сегодня может стать инвестиционным активом. Рынок коллекционных Pokémon-карт превратился из хобби для фанатов в глобальную индустрию с шестизначными сделками. В отличие от NFT-«камней», эти активы имеют реальную историю, спрос и физическую ценность.

Сколько это может стоить?

Рекорды говорят сами за себя:

  • PSA 10 Charizard 1999 года — продали за $420 тыс.
  • Pikachu Illustrator (1998) — оценили в более чем $5 млн и признали самой дорогой Pokémon-карточкой в истории.

Обе карты сертифицированы компанией PSA в состоянии Gem Mint 10, то есть сохранены идеально. Именно состояние и редкость определяют их стоимость.

Почему это уже не просто детская игра?

Эти карты покупают не только фанаты, но и инвесторы, которые ищут что-то эмоционально понятное, редкое и ограниченное. Pokémon-карты — это классический пример «эмоционального актива»: их стоимость основана не только на дефиците, но и на воспоминаниях, с которыми выросло целое поколение. Это предмет из детства, который хочется иметь — особенно, если теперь есть деньги.

Спрос создают не только игра, но и аукционные дома, коллекционеры, инфлюенсеры. Сделка на $5 млн за карту — это не единичный случай. Профессиональные инвесторы уже давно формируют портфели из редких карт, подобно коллекциям с вином, часами или искусством.

Где продается?

  • eBay — основная площадка для продажи и покупки карт: от недорогих до ультра редких.
  • PWCC и Goldin Auctions — профессиональные аукционные дома с миллионными лотами.
  • PSA (Professional Sports Authenticator) — главный центр сертификации. Карты с их грейдом «10» имеют самую высокую стоимость.

Что важно знать новичкам?

  • Состояние карточки — критически важное. Без царапин, в оригинальном футляре, оцененная PSA, может стоить в 10 или даже 100 раз больше.
  • Первые издания — самые ценные. Например, базовый сет 1999 года с «1st Edition» и логотипом «Shadowless».
  • Популярность персонажа — Charizard, Pikachu, Blastoise ценятся гораздо выше, чем условный Rattata.
  • Редкость и ограниченный тираж — чем меньше экземпляров, тем выше цена.
  • Аутентичность — избегайте подделок: покупайте у проверенных продавцов и сертифицируйте карты.

Какие есть риски?

Рынок эмоциональный и волатильный. Спрос формируется не только цифрами, но и культурой, хайпом и влиянием поколений. Некоторые карты поднялись в цене в 2020—2021 годах, но впоследствии потеряли до 30−40% от своей пиковой стоимости. Это нестабильный доход, как в случае с облигациями — здесь важно понимать нишу, оценивать спрос и не вкладывать все средства в одну карту.

CS:GO-скины как новый цифровой актив

Мир виртуальных предметов из CS:GO уже давно вышел за пределы просто игры. Рынок скинов — это полноценная биржа с миллионными оборотами, высоким спросом, развитой аналитикой и четко определенными ценовыми факторами. То, что когда-то было просто «красивым оружием», сегодня может стоить дороже, чем средний депозит на фондовом рынке.

От AWP Dragon Lore до Karambit Fade: скины на вес золота

Самые редкие скины продаются за десятки тысяч долларов. Например:

  • AWP Dragon Lore (Factory New, с автограф-стикером) — более $100 тыс.
  • Karambit Case Hardened (Blue Gem, Pattern 387) — продан за более чем $150 тыс.
  • AK-47 Wild Lotus (Factory New, с редкими стикерами) — более $30 тыс.
  • M4A4 Howl — оценивается в десятки тысяч долларов из-за уникальной истории блокировки.

Настоящие рекорды случаются тогда, когда скины сочетают редкий паттерн, идеальное состояние (Factory New) и эксклюзивные наклейки. В апреле 2023 года игрок продал набор таких скинов за более чем $500 тыс. — одна из самых дорогих продаж в истории игры.

Где происходит торговля?

  • Buff.market (Buff163) — ведущий рынок, особенно популярный среди трейдеров из Китая. Месячные объемы превышают $20 млн.
  • Skinport — удобная европейская биржа с небольшими комиссиями и хорошей ликвидностью.
  • Steam Community Market — официальная платформа от Valve, хотя имеет ограничения на вывод средств.
  • Bitskins, CS.Money, DMarket — альтернативные сервисы с гибкими условиями торговли.

Некоторые скины исчезают из обращения (из-за блокировки кейсов, изменений в игре), что создает дефицит и рост цены. В то же время популярность стримеров, турниров и самих персонажей стимулирует рост спроса на конкретные предметы.

На стоимость скина влияют:

  • Состояние (float value) — Factory New стоит значительно дороже, чем Well-Worn.

  • Редкость — не все скины доступны в игре или кейсах.

  • Узор и цвет (например, Full Blue или Doppler Sapphire) — уникальные узоры (например, полностью синие или со специфическим блеском) стоят в разы дороже.

  • Стикеры — редкие турнирные наклейки (Titan Katowice 2014), цена может подняться в разы.

  • Популярность среди стримеров и игроков — скины, оказавшиеся в центре внимания, быстро дорожают.

Это вообще инвестиция?

Да. Для многих — уже давно. Владельцы ценных скинов хранят их как цифровые активы, передают в трейды или продают через биржи. Некоторые игроки покупают их во время падения рынка с целью перепродажи с прибылью. Цены на редкие предметы могут расти годами — особенно на те скины, которые больше не выпускаются.

В марте 2024 года на Buff.market скины с редким узором Karambit Fade торговались дороже, чем многие коллекционные LEGO-наборы. Некоторые узоры типа «Blue Gem» появляются на рынке реже, чем новый суперкар в салоне.

Какие есть риски?

  • Высокая волатильность — цены меняются под влиянием обновлений игры, инфляции или политики Valve.
  • Проблемы с выводом средств из Steam — прибыль невозможно напрямую конвертировать в реальные деньги из-за ограничений официального маркета.
  • Риск блокировки аккаунта — нарушение политик пользователя может привести к потере инвентаря.
  • Низкая ликвидность на дорогие скины — их сложнее продать быстро.

CS:GO-скины — это уникальное сочетание дефицита, цифровой эстетики, культуры гейминга и спекулятивного интереса. Это не инвестиция для всех, но она уже стала частью новой реальности, где виртуальный меч может быть ценнее реальных часов.

Эмоции как актив: перспективы нестандартного инвестирования

Инвестиции в коллекционные активы — LEGO-наборы, карточки Pokémon или цифровые предметы из видеоигр — выходят за пределы классических подходов к оценке стоимости. Они формируются на пересечении спроса, культуры, эмоциональной привязанности и дефицита. Такие активы не имеют прогнозируемых денежных потоков или фундаментальной оценки, как акции или облигации, — однако именно это и делает их особенными.

Несмотря на потенциал высокой доходности, эти инструменты не стоит рассматривать как основу инвестиционного портфеля. Их целесообразно воспринимать как узкоспециализированное дополнение — инструмент для диверсификации, который одновременно помогает лучше понять поведение нишевых рынков, оценку субъективной стоимости и динамику спроса, не привязанного к экономическим циклам.

Читайте также: Реинвестировать или выйти в кэш: что делать с инвестприбылью

Для инвестора это не просто альтернатива. Это способ расширить горизонты мышления, протестировать другие типы риска и научиться оценивать активы там, где цифры — лишь часть истории.

Автор:
Гуппал Никита
Инвестиционный аналитик Гуппал Никита
Источник: Минфин
