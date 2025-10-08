Реинвестировать или выйти в кэш: что делать с инвестприбылью

По итогам первой половины 2025 г. средняя доходность глобальных фондовых рынков превысила 10%. Облигации прибавили около 6% благодаря смягчению монетарной политики, а золото укрепилось более чем на 12%. На фоне такого роста вопрос эффективного управления прибылью становится особенно актуальным баланс между реинвестированием и выходом в кэш может определить долгосрочную устойчивость портфеля, рассказывает инвестиционный эксперт Тимур Трушковский.

Философия долгосрочного мышления

Реинвестирование — это не только финансовая стратегия, но и философия мышления и свободы. Оно позволяет использовать силу сложных процентов, когда не только ваш первоначальный капитал, но и уже заработанные деньги начинают приносить доход.

Например, если инвестировать $10 тыс. под 10% годовых и ежегодно забирать дивиденды, вы будете получать $1 тыс. в год. Через десять лет общая сумма составит около $20 тыс. Но если эти же дивиденды реинвестировать, то за тот же период капитал вырастет почти до $26 тыс.

Это и есть эффект «снежного кома»: с каждым годом доходность ускоряется, и в долгосрочной перспективе реинвестирование становится значительно выгоднее, чем кэшаут.

Представим ситуацию: родители решают начать инвестировать в будущее своего ребенка еще до его рождения. Они ежемесячно откладывают небольшую сумму в портфель и реинвестируют все полученные дивиденды.

Результат впечатляет — уже через полтора года эти активы способны генерировать регулярный доход, превышающий размер средней пенсии в Украине.

Этот пример наглядно демонстрирует силу реинвестирования: даже небольшие регулярные взносы и дисциплина в управлении капиталом могут создать стабильный финансовый поток в будущем.

Чтобы лучше понять логику, представьте обычный кран с водой. Это источник инвестиционного дохода. Если вода вам сейчас не нужна, есть ли смысл перекрывать поток? Аналогично и с инвестициями: если актив приносит прибыль, особенно пассивную, и у вас нет насущной потребности в этих средствах, логично позволить этому потоку продолжать течь.

Критерии принятия решений

Универсального алгоритма для любого портфеля не существует. Однако инвестор может ориентироваться на несколько ключевых показателей, которые помогают оценить привлекательность инвестиций:

1. Дивидендная доходность. Средняя дивидендная доходность компаний индекса S&P 500 в 2025 году составляет около 1,5−1,7%. Для секторов энергетики или телекоммуникаций этот показатель часто превышает 4−5%.

2. Ориентир P/E. Исторически среднее соотношение «цена/прибыль» (P/E) по S&P 500 было на уровне 15−16. Во время перегрева рынка, в частности в 2021 году, показатель достигал 22−24, что свидетельствовало о переоценке.

3. История роста дивидендов. Так называемые «Dividend Aristocrats» — компании, которые десятилетиями стабильно повышают дивиденды, — в средне- и долгосрочной перспективе показывают лучшую доходность, чем сам индекс.

4. Отраслевые различия. Технологические компании обычно имеют низкую дивидендную доходность (часто <1%), но компенсируют это быстрым ростом капитализации. Зато «защитные» сектора, такие как производители товаров первой необходимости, обеспечивают инвестору стабильные дивидендные потоки.

Оценка целесообразности удержания дивидендных активов:

Если дивидендная доходность остается привлекательной, компания демонстрирует стабильность и потенциал роста — целесообразно держать актив и реинвестировать полученный доход.

Если же появляются сигналы, что фундаментальные показатели меняются в худшую сторону, — стоит зафиксировать прибыль и выйти из позиции.

Например, компания 3M долгое время была классическим «дивидендным аристократом», стабильно выплачивая дивиденды. Однако когда цена акций достигла пиковых значений и появилась информация о сокращении выплат, это стало сигналом к продаже. Логичным шагом было зафиксировать прибыль и перевести капитал в более перспективный актив.

Психология прибыли: как не дать эмоциям разрушить стратегию

Когда инвестор видит серьезную прибыль, первая реакция — эйфория. Но почти сразу появляется другой механизм — страх потери. Возникает соблазн: «забрать, пока дают».

Классический пример — биткоин в 2017 году. Многие инвесторы выходили из позиций на уровне $5−10 тыс., считая эту прибыль «фантастической». Но уже через несколько месяцев стоимость актива выросла почти до $20 тыс. Подобные истории случаются и на фондовом рынке: во время кризиса 2008 года многие инвесторы продали акции Apple, зафиксировав убытки, но за следующее десятилетие капитализация компании увеличилась более чем в 10 раз.

Эти примеры показывают, что эмоции часто подталкивают к преждевременным решениям, которые впоследствии оказываются ошибочными. Именно поэтому контроль над психологией — одна из ключевых составляющих инвестиционной дисциплины.

Главный урок: невозможно уловить весь рост. И это абсолютно нормально. Задача инвестора — не поддаваться эмоциям, а действовать по стратегии.

Когда стоит фиксировать прибыль?

Есть ситуации, когда кэшаут — не просто желание, а жизненная необходимость. Это может быть: первый взнос на жилье, оплата образования, лечение или непредвиденные обстоятельства.

Однако в начале инвестиционного пути не стоит распродавать портфель из-за краткосрочных трудностей, ведь это тормозит долгосрочный рост капитала.

Альтернативой может стать кредит под залог активов. Яркий пример — Илон Маск: чтобы профинансировать сделку по покупке Twitter, он получил около $12,5 млрд в рамках маржинальных кредитов. Для этого в 2022 году в залог было заложено примерно 238,4 млн акций Tesla — около трети его пакета (из примерно 715 млн акций). Это показывает, как можно получить ликвидность, не распродавая портфель.

Различные стратегии

Дивидендные акции. Must-have для реинвестирования. Здесь максимально работает сложный процент: полученные дивиденды покупают новые акции, которые приносят еще больше дивидендов.

Пример: если акция с дивидендной доходностью 4% стоит $100, то каждый год вы получаете $4 дивидендов. Реинвестируя их, через 10 лет ваш доход составит уже более $48 на каждые вложенные $100 — благодаря эффекту сложных процентов.

Акции роста. Единственный способ реинвестировать здесь — не продавать. Нужно дать компании вырасти до своего потенциала и не фиксировать прибыль слишком быстро.

Пример: инвесторы, которые купили акции Tesla в 2015 году примерно по $15 и удерживали их, в 2025 году имели более $200 за акцию — рост более чем в 13 раз.

Криптовалюты. Высокорисковый актив. Часто лучшая стратегия — «забрать вложенное и остаться в игре только с прибылью». Это снижает риски и в то же время оставляет шанс на дальнейший рост.

Пример: инвестор, вложивший $1 000 в биткойн по цене $3 000 за монету, при росте до $60 000 мог забрать свои $1 000 еще на раннем этапе, оставив только прибыль, превратившуюся в десятки тысяч долларов.

Недвижимость. Реинвестирование возможно за счет увеличения взносов в новые объекты или за счет ускоренного погашения ипотеки. Это ускоряет накопление капитала и открывает путь к новым инвестициям.

Пример: дополнительное погашение ипотеки на $200 в месяц может сократить срок кредита на 5−7 лет и сэкономить десятки тысяч долларов на процентах, что позволит быстрее инвестировать в новую недвижимость.

Возрастные особенности

25 лет: главная задача — наращивать капитал. В этом возрасте время работает на вас: долгосрочное инвестирование и реинвестирование позволяют максимально использовать эффект сложного процента. Кэшаут стоит рассматривать только в экстренных ситуациях.

45 лет: фокус постепенно смещается от роста к сохранению капитала. Главная цель — обеспечить финансовую свободу. Частичный вывод средств становится разумным шагом, ведь формируется стабильный доход от дивидендов или аренды.

Правило 4%

Эта стратегия создана для жизни на пассивный доход. Ее суть в том, чтобы дисциплинированно инвестировать и реинвестировать дивиденды, а в будущем ежегодно использовать только 4% от портфеля для стабильной жизни. При этом основной капитал продолжает работать и расти.

Пример: если ваш инвестиционный портфель составляет $500 тыс., то по правилу 4% вы можете ежегодно снимать $20 тыс. для расходов. Если портфель равен $1 млн — это уже $40 тыс. в год. При этом базовый капитал остается инвестированным и продолжает генерировать доход.

По этому принципу можно сформировать портфель и для взрослого ребенка: часть инвестиций обеспечивает жизнь, остальная часть — работает на дальнейший рост активов. В такой модели работа становится не обязанностью, а сознательным выбором.

Психологические ловушки

Импульсивные расходы. Желание потратить прибыль на вещи, которые на самом деле не нужны. Это подмена цели: вместо будущей финансовой свободы деньги идут на мгновенные удовольствия.

Мелкие финансовые проблемы. Соблазн использовать инвестиционный портфель для покрытия незапланированных расходов. Такой подход разрушает эффект сложного процента и тормозит рост капитала.

Сомнения. Постоянный вопрос «не сейчас ли лучший момент для реинвестирования?». Ключ к успеху — минимизировать эмоции и последовательно придерживаться выбранной стратегии.

Пример: если ежегодно «снимать» с портфеля $2 тыс. на импульсивные покупки, то за 20 лет (под 10% годовых) потеря составит более $125 тыс. потенциального капитала. Это разница между новой машиной «здесь и сейчас» и возможностью жить на пассивный доход в будущем.

Золотое правило инвестора

Дайте своему портфелю время. Реинвестируйте и не спешите — сложный процент сделает работу за вас.

Ваши финансы — это активы, которые работают каждый день без выходных и отпусков. Не пытайтесь «переиграть» рынок. Будьте последовательны: стратегия, дисциплина и терпение создают настоящую финансовую свободу.