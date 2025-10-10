Multi от Минфин
10 октября 2025, 16:01

Сначала американцы, потом Китай: Сенат США требует от Nvidia и AMD изменить приоритеты продаж

Сенат США одобрил двухпартийный законопроект, который может кардинально изменить правила игры на мировом рынке чипов для искусственного интеллекта. Новая норма будет требовать от ведущих производителей, таких как Nvidia и AMD, предоставлять американским компаниям приоритетный доступ к своей продукции перед тем, как продавать ее клиентам из Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Сенат США одобрил двухпартийный законопроект, который может кардинально изменить правила игры на мировом рынке чипов для искусственного интеллекта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Суть законопроекта

Законопроект, принятый в четверг вечером как часть ежегодного оборонного бюджета, направлен на усиление конкурентоспособности США и ограничение доступа Китая и других «иностранных противников» к передовым технологиям.

Главная идея заключается в том, чтобы американские компании — от стартапов до крупных корпораций — получали новейшие ИИ-чипы в первую очередь.

«Сегодня Сенат принял меры, чтобы американские клиенты не были вынуждены стоять в очереди за технологическими гигантами Китая при покупке новейших чипов для ИИ», — заявила одна из инициаторов законопроекта, сенатор Элизабет Уоррен.

Реакция индустрии: «несуществующая проблема»

Технологические лидеры США раскритиковали эту инициативу. По их мнению, такой шаг ограничит конкуренцию и ослабит инновации.

Компания Nvidia ранее заявляла, что законопроект, хотя и имеет благие намерения, решает «несуществующую проблему». Представители компании подчеркивали, что США уже являются их крупнейшим рынком, и американские клиенты не страдают от дефицита из-за продаж в Китай.

Эта законодательная инициатива также противоречит недавним действиям администрации президента Трампа, которая летом, наоборот, заключила соглашение с Nvidia и AMD об ослаблении экспортных ограничений в Китай.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
