Мир на Ближнем Востоке и сырьевой шантаж Китая обвалили акции оборонных компаний ЕС

Европейские фондовые рынки в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику, однако два сектора оказались под сильным давлением: оборонный и горнодобывающий. Перспектива мирного соглашения в секторе Газа снизила спрос на акции военных компаний, а новые экспортные ограничения Китая на редкоземельные металлы ударили по производителям сырья. Об этом сообщает CNBC.

Как соглашение в Газе повлияло на рынок

Главной новостью, повлиявшей на торги, стала ратификация Израилем первого этапа мирного соглашения с ХАМАС, заключенного при посредничестве США. Перспектива прекращения огня и деэскалации на Ближнем Востоке привела к снижению геополитической «премии за риск», которая поддерживала цены на акции оборонных компаний.

На этом фоне общеевропейский индекс аэрокосмического и оборонного сектора упал на 0,7%. Наибольшие потери понесли немецкие производители Hensoldt (-3,5%) и Renk (-3,2%).

Сырьевой рычаг Пекина

Одновременно по рынкам ударила новость из Китая, который ввел новые экспортные ограничения на редкоземельные металлы. Эти минералы являются критически важными для производства высокотехнологичной продукции — от потребительской электроники до современного вооружения.

В ответ европейский индекс горнодобывающего сектора упал на 1,2%. Таким образом, оборонная промышленность ЕС получила двойной удар: снижение спроса из-за мирных инициатив и риск подорожания и дефицита ключевых компонентов из-за действий Китая.