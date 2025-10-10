2,5%: Минэкономики сохранило оптимистичный прогноз роста ВВП в 2026 году

Министерство экономики Украины сохраняет прогноз роста ВВП в 2026 году на уровне 2,5%, что является более оптимистичным показателем, чем недавно обновленный прогноз Всемирного банка в 2%. Об этом министр сообщил во время часа вопросов к правительству 10 октября.

Расхождение в прогнозах

Комментируя ухудшение прогноза от Всемирного банка, Алексей Соболев объяснил, что ранее международные финансовые институты основывали свои расчеты на предположении о скором окончании войны.

«Когда эти прогнозы пересматриваются, то они, соответственно, уменьшают рост до реального уровня. Минэкономики оценивает рост в следующем году примерно в 2,5% и мы этот прогноз держим», — заявил министр.

Этот тезис подтверждает и прогноз ЕБРР, который ожидает рост экономики Украины в 2026 году на 5,0%, но только при условии окончания войны. Это свидетельствует о том, что ключевым фактором, влияющим на все экономические модели, является именно продолжительность и интенсивность боевых действий.

Текущая ситуация: рост несмотря ни на что

В то же время министр предоставил положительные данные о текущей экономической динамике в 2025 году. По предварительным оценкам, в августе рост ВВП по сравнению с августом прошлого года составил более 5%. В течение сентября и октября также ожидается рост на уровне 3−4%.

Главными драйверами экономики сейчас являются:

Строительство (благодаря программам восстановления).

Перерабатывающая промышленность.

Аграрная сфера.

«Во второй половине этого года будет повышенный рост. И это будет характерно отличать нас от того, что в России», — отметил Соболев, добавив, что экономика врага, наоборот, демонстрирует замедление.